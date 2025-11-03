"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

Российские оккупанты модернизировали "Шахеды" и сделали их более защищенными от украинских РЭБов.

https://glavred.info/war/my-ne-mozhem-podavit-takie-shahedy-flesh-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-10711820.html Ссылка скопирована

РФ модернизировала Шахеды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Что известно:

РФ модернизовала ударные дроны типа "Шахед"

С российскими "Шахеды" не справляются украинские РЭБы

Российские оккупанты модернизировали свои ударные беспилотники типа "Шахед". Теперь существующие украинские РЭБы не могут подавить дроны по всей стране. Об этом заявил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Россияне запускают дроны без антенн CRPA. Точнее они переместили эти антенны с крыла внутрь "Шахеда" и по центру.

видео дня

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что такие изменения свидетельствуют о том, что россияне изменили корпус "Шахедов" под конкретные китайские антенны.

"Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем", - подытожил "Флеш".

Борьба с "Шахедами" - мнение эксперта

Ранее Сергей Бескрестнов в интервью Главреду сообщал о том, что Украине никогда не будет достаточно авиации и других каких-либо средств для борьбы против российских "Щахедов", ведь ни одно из этих средств не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушных целей.

"Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях. Эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и тому подобное. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов", - отметил он.

В то же время из-за большой территории и линии фронта защищаться от вражеских атак с воздуха чрезвычайно трудно.

Основные характеристики "Шахедов" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Больше новостей:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред