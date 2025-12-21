Силы обороны продолжают противодействовать врагу и сохраняют способность вести оборонительные действия на ключевых участках фронта.

Командир полка "Ахиллес" предупредил, что Крым и Донбасс - не конечная цель врага

Кратко:

Россия не уменьшает интенсивности боев на фронте

Самые активные бои продолжаются в районе Покровска

Враг применяет много ударных средств и живой силы

США заявляют об усилиях для скорейшего завершения войны, однако Россия не уменьшает интенсивности боев, в частности в районе Покровска. Враг применяет большое количество ударных средств и живой силы, однако значительных успехов на этом направлении не имеет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что Украина сохраняет способность к обороне, а Силы обороны активно противодействуют врагу:

"Ситуация максимально сложная, но не надо рассказывать, что "все пропало". Когда звучит тезис, что фронт рушится, этим нивелируется работа тех, кто отдают самое дорогое, чтобы было наше государство! Они отдают свое время, здоровье, жизнь. Мы прыгаем в разы выше своей головы", - отметил Федоренко.

Преимущество врага в численности

По его словам, на некоторых отрезках фронта украинские военные существенно уступают врагу численностью: один украинский солдат противостоит 7-12 российским оккупантам, но получает поддержку других подразделений огневого воздействия.

На Покровском направлении противник не имеет тактических достижений, продолжается ожесточенный бой, который, по прогнозам Федоренко, может стать ключевым в войне. На Купянском направлении украинские военные продолжают зачистку правобережья от российских ДРГ, а на Волчанском фронте враг пытается захватить город, но пока безуспешно.

"Должны осознать угрозы, а они огромны. Война не закончится завтра, или через неделю, или в начале 2026 года. Никаких предпосылок для того, к сожалению, нет! Россия не претендует исключительно на Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую или Запорожскую область, настоящее намерение России - в полной мере уничтожить нашу государственность", - подчеркнул командир 429-го полка.

Прогнозы относительно продолжительности войны

Федоренко также выразил обеспокоенность возможностью российского наступления на ЕС в 2027 году, если армия РФ достигнет успехов на фронте, в частности через страны Балтии и Польшу.

"Мне кажется, что они там упали и ударились головой. Ну кто уж кто, но Польша должна была бы помнить, что такое русский сапог на ее земле, сколько людей она потеряла под влиянием российской империи! Вместо того, чтобы сейчас объединиться, усилить Украину, поднимать свою авиацию, чтобы сбивать БпЛА, Польша говорит, чтобы мы дали ей технологии, а она нам 6 самолетов, хлам, который спишет", - добавил он.

Подытоживая, Федоренко отметил важность полагаться на собственные силы:

"Ключ к победе Украины спрятан не в Китае, России, Европе или США, а внутри каждого украинца".

Мнение эксперта о "мирном плане"

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что нынешний "мирный план" фактически повторяет Минские договоренности. По его словам, в "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, тогда как Украина вынуждена была постоянно отходить к вопросу выборов - пятому пункту.

"Все это выглядит как фантастические пункты, потому что большинство западных дипломатов к реалиям конфликта не готовы. Некоторые на нашей стороне, и это нам помогает, но это точно не окружение Трампа", - подчеркивает эксперт.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

