Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

Руслан Иваненко
21 декабря 2025, 19:31
58
Силы обороны продолжают противодействовать врагу и сохраняют способность вести оборонительные действия на ключевых участках фронта.
ВСУ, переговоры
Командир полка "Ахиллес" предупредил, что Крым и Донбасс - не конечная цель врага / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россия не уменьшает интенсивности боев на фронте
  • Самые активные бои продолжаются в районе Покровска
  • Враг применяет много ударных средств и живой силы

США заявляют об усилиях для скорейшего завершения войны, однако Россия не уменьшает интенсивности боев, в частности в районе Покровска. Враг применяет большое количество ударных средств и живой силы, однако значительных успехов на этом направлении не имеет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что Украина сохраняет способность к обороне, а Силы обороны активно противодействуют врагу:

видео дня

"Ситуация максимально сложная, но не надо рассказывать, что "все пропало". Когда звучит тезис, что фронт рушится, этим нивелируется работа тех, кто отдают самое дорогое, чтобы было наше государство! Они отдают свое время, здоровье, жизнь. Мы прыгаем в разы выше своей головы", - отметил Федоренко.

Преимущество врага в численности

По его словам, на некоторых отрезках фронта украинские военные существенно уступают врагу численностью: один украинский солдат противостоит 7-12 российским оккупантам, но получает поддержку других подразделений огневого воздействия.

На Покровском направлении противник не имеет тактических достижений, продолжается ожесточенный бой, который, по прогнозам Федоренко, может стать ключевым в войне. На Купянском направлении украинские военные продолжают зачистку правобережья от российских ДРГ, а на Волчанском фронте враг пытается захватить город, но пока безуспешно.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Должны осознать угрозы, а они огромны. Война не закончится завтра, или через неделю, или в начале 2026 года. Никаких предпосылок для того, к сожалению, нет! Россия не претендует исключительно на Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую или Запорожскую область, настоящее намерение России - в полной мере уничтожить нашу государственность", - подчеркнул командир 429-го полка.

Прогнозы относительно продолжительности войны

Федоренко также выразил обеспокоенность возможностью российского наступления на ЕС в 2027 году, если армия РФ достигнет успехов на фронте, в частности через страны Балтии и Польшу.

"Мне кажется, что они там упали и ударились головой. Ну кто уж кто, но Польша должна была бы помнить, что такое русский сапог на ее земле, сколько людей она потеряла под влиянием российской империи! Вместо того, чтобы сейчас объединиться, усилить Украину, поднимать свою авиацию, чтобы сбивать БпЛА, Польша говорит, чтобы мы дали ей технологии, а она нам 6 самолетов, хлам, который спишет", - добавил он.

Подытоживая, Федоренко отметил важность полагаться на собственные силы:

"Ключ к победе Украины спрятан не в Китае, России, Европе или США, а внутри каждого украинца".

Мнение эксперта о "мирном плане"

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что нынешний "мирный план" фактически повторяет Минские договоренности. По его словам, в "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, тогда как Украина вынуждена была постоянно отходить к вопросу выборов - пятому пункту.

"Все это выглядит как фантастические пункты, потому что большинство западных дипломатов к реалиям конфликта не готовы. Некоторые на нашей стороне, и это нам помогает, но это точно не окружение Трампа", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Кроме того, российские оккупанты перешли государственную границу с Украиной на новом направлении и смогли продвинуться в направлении населенного пункта Грабовское в Сумской области. В пределах села Грабовское продолжаются боевые действия. Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил в Facebook.

Напомним, что оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Читайте также:

О персоне: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

19:31Война
Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:23Энергетика
Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответ

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответ

Последние новости

19:31

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

19:26

Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химииВидео

19:09

Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

18:26

Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют МальдивамиВидео

18:23

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
18:20

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химииВидео

18:05

Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

17:33

Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

Реклама
17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапокВидео

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

Реклама
14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

Реклама
09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять