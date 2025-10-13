Укр
ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Руслан Иваненко
13 октября 2025, 00:12
Украинские штурмовые подразделения уничтожают врага и берут пленных во время операции.
Военные демонстрируют слаженность и ломают планы российских оккупантов

Кратко:

  • ВСУ улучшили позиции возле Малых Щербак
  • Продвижение украинских войск - до 3,5 км
  • Враг понес значительные потери, есть пленные

Вооруженные Силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"На Ореховском направлении в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области", - сообщает ведомство.

Продвижение украинских войск и результаты операции

В Генштабе добавили, что общее продвижение украинских войск составило до 3,5 километра. Во время операции было уничтожено значительное количество российских оккупантов и взяты пленные.

Отдельная благодарность за успешные действия была высказана конкретным подразделениям:

"Спасибо бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость и слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями", - отметили в Генштабе.

Тактика российских войск - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска применяют тактику "тысячи порезов", стремясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях. По его оценке, за год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины.

Снегирев добавляет, что оккупанты пытаются контролировать Запорожскую область и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска прорабатывают различные сценарии, ведь понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью военным путем довольно сложно", - подчеркивает эксперт.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Кроме того, Украина продолжает систематически наносить удары по военным объектам на временно оккупированном Крымском полуострове. На фоне этого появляются предположения, что Силы обороны могут готовить масштабную операцию по освобождению Крыма.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсудили возможность поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По данным издания Axios, окончательное решение пока не принято. Разговор длился около 30 минут.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

