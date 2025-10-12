Укр
Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

Руслана Заклинская
12 октября 2025, 22:46
Президент Украины уверен, что Трамп может заставить Путина прекратить войну в Украине, как сделал это на Ближнем Востоке.
Трамп может заставить Путина прекратить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Трамп может давить на Путина, чтобы остановить войну в Украине
  • Передача Украине ракет Tomahawk еще не принята
  • Украина будет применять "Томагавки" только по военным целям

Прекращение огня на Ближнем Востоке дает надежду на мир в Украине. Президент США Дональд Трамп может использовать те же методы давления на лидера РФ Владимира Путина, чтобы заставить его прекратить войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Очень важно, что там будет прекращение огня, потому что это - большой шаг к мирному соглашению. Конечно, это дает нам сигналы и надежду, что с таким давлением, которое президент Трамп применил на Ближнем Востоке для достижения мира, он использует те же инструменты и даже больше, чтобы надавить на Путина и заставить его прекратить войну в Украине", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, если Трамп надавит на Путина и остановит его, то Украина выдвинет президента США кандидатом на Нобелевскую премию мира в следующем году.

Заявление Зеленского о том, что Трамп может заставить Путина завершить войну - видео:

Трамп может надавить на Путина / Фото: скриншот

Получит ли Украина ракеты Tomahawk

Также президент прокомментировал вопрос возможного предоставления Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. На вопрос журналиста, одобрил ли уже президент США Дональд Трамп передачу этих ракет, Зеленский ответил, что процесс еще продолжается и окончательное решение пока не принято.

"Мы работаем над этим. И я жду решения президента. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим", - заявил он.

В то же время Зеленский отметил насущную необходимость в мощной противовоздушной обороне и оружии дальнего радиуса действия. По его словам, это не только военная необходимость, но и важный политический сигнал - показ того, что США поддерживают и спасают Украину.

"Мы сильная страна, но не настолько большая, чтобы одновременно противостоять России, Ирану и Северной Корее. Нам нужна настоящая противовоздушная оборона и оружие дальнего радиуса действия - "Томагавки" и прочее, чтобы показать Путину, что Америка нас поддерживает и спасает", - заявил глава государства.

Зеленский назвал потребности Украины - видео:

Украина нуждается в ПВО и ракетах Tomahawk / Фото: скриншот

Куда Украина будет бить "Томагавками"

По словам президента, если Украина получит "Томагавки", то будет наносить ими удары исключительно по российским военным целям.

"Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это - военные цели. Поэтому я думаю, самое важное снизить способность России продолжать такую длительную войну Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях", - сказал Зеленский.

ракета Tomahawk инфографика
Ракеты Tomahawk / Инфографика: Главред

Санкции против РФ

Зеленский призвал Соединенные Штаты усилить санкционное давление на Россию, сосредоточившись прежде всего на энергетическом и банковском секторах. По его словам, Россия тратит 350 миллиардов долларов на войну и оборону, что делает санкции против РФ критически важными.

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Но есть вещи, которые очень болезненны для агрессора - санкции. Если США наложат все санкции на Россию, прежде всего на энергетический и банковский секторы, это действительно повлияет", - отметил он.

Президент Украины также отметил, что Россия ищет возможности обходить ограничения через сотрудничество с отдельными странами Глобального Юга, поэтому, по его словам, важно закрыть все лазейки в санкционном режиме и скоординировать действия международного сообщества. Усиление санкций, по мнению Зеленского, должно уменьшить финансовые и материальные ресурсы, которые Москва использует для продолжения агрессии.

Похищенные украинские дети

Кроме этого, президент заявил, что Россия похитила по меньшей мере 19 тысяч украинских детей. Зеленский добавил, что действует программа "Вернем детей", к которой присоединились 40 стран, которые помогают находить и возвращать украинских детей домой.

"Что мы знаем - минимум 19 тысяч детей похитила Россия. Может быть больше, но 19 тысяч - это подтверждено. 1600 уже вернули в Украину", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил Трампа и первую леди США за внимание к вопросу похищенных украинских детей. Также он подчеркнул, что вернуть тысячи детей - это огромная задача, которую никто не сможет выполнить сам.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что в секретной части так называемого "Плана победы" президент Украины Владимир Зеленский просил у США предоставить крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2 500 км.

В России выразили возмущение из-за возможной передачи этих ракет Украине. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво и ответственно подойти ко всей этой ситуации".

Кроме того, президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсудили возможность поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По данным издания Axios, окончательное решение пока не принято. Разговор длился около 30 минут.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

