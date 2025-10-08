В РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk и грозят США "последствиями"

Сергей Рябков призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

В РФ призывают "осознавать глубину и тяжесть последствий"

Россия просит США ответственно подойти к возможному решению

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал вероятность передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Он заявил о том, что США должны "осознавать глубину и тяжесть последствий" в случае поставки Украине Tomahawk, сообщает РБК.

По словам представителя МИД РФ, Россия призывает США ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым привлечением американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", – отметил он.

Кроме того, Рябков также призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

Передача ракет Tomahawk Украине: мнение эксперта

Журналист и политический обозреватель Иван Яковина отметил, что тема передачи ракет Tomahawk обсуждается всё активнее — её поднимают Вэнс, Зеленский и даже Путин, причём в таком тоне, будто решение практически принято. Более того, Путин уже открыто угрожает президенту США разрывом отношений, если поставки состоятся. По мнению Яковины, дело может быть в непредсказуемом характере Трампа — он вполне способен неожиданно изменить ход событий. Особенно удивительно, что обсуждение поставок Tomahawk идёт на столь серьёзном и высоком уровне.

Ранее была раскрыта стратегия давления Трампа на Путина из-за передачи Украине ракет Tomahawk. Американский "метод пряника" по отношению к РФ не сработал, считает Михаил Гончар.

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

Позже Зеленский заявил, что появление сведений о Tomahawk в американской прессе – сигнал о нерешительности партнеров. Ситуация продемонстрировала неготовность США предоставить Украине такие ракеты.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

