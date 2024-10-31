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Ракеты Tomahawk для Украины: Зеленский сделал новое заявление

Андрей Ганчук
31 октября 2024, 15:32
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Украина не раскрывала всю информацию из Плана победы, которая предназначена для партнеров, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Tomahawk
В ситуации с Tomahawk партнеры показали нерешительность - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главное из заявления Зеленского:

  • Партнеры не хотят давать Украине ракеты Tomahawk
  • Президент не поддерживает публикацию о Tomahawk в СМИ
  • Союзники Украины показали свою нерешительность

Появление в американское прессе сообщений о просьбе передать Украине Tomahawk свидетельствует о нежелании партнеров поставлять такие ракеты. Ситуация показала нерешительность западных союзников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во время встречи с главами общин и районов Закарпатья в четверг, 31 октября, он рассказал, что прецедент с обнародованием информации из закрытой части Плана победы о ракетах Tomahawk показал нерешительность партнеров.

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"Любой план сильный, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать какие-то детали закрытых приложений, которые есть в плане, касающиеся, например, ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что я даю, а потом рассказывай всем, что там в приложении. Потому что когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении, это говорит о том, что он не очень хочет что-то давать, таким образом откладывает решение", - объяснил свою позицию Зеленский.

Также он добавил, что Украина не раскрывала всю информацию из Плана победы, которая предназначена для партнеров.

ракета Tomahawk инфографика
Кратко о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Что такое Tomahawk?

Ракета Tomahawk – испано-американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического, подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракета летит на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Ракета на вооружении кораблей и подлодок Военно-Морских сил США. Американцы использовали ее во всех значительных конфликтах, в которых их армия принимала участие. Кроме США, такие ракеты есть и у Великобритании.

Дальность ракеты Tomahawk – ориентировочно от 600 до 2500 километров, пишет Википедия.

"Партнеры уже начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за рубежом. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Публикация The New York Times о Tomahawk для Украины – что известно:

Как сообщал Главред, американское издание The New York Times 29 октября со ссылкой на высокопоставленного чиновника США обнародовало информацию, согласно которой Зеленский в рамках секретной части Плана победы Украины попросил у Вашингтона ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км. Пункт предусматривал реализацию механизма "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания".

Украина не получит ракет Tomahawk, сказал Главреду военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. По мнению эксперта, появление подобной информации – контролируемая утечка сведений.

30 октября Владимир Зеленский разнес Белый дом и сделал жесткое заявление о ракетах Tomahawk. Президент отметил, что появление такой информации в прессе показало, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.

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