Зеленский разнес Белый дом и сделал жесткое заявление о ракетах Tomahawk

Информация о ракетах Tomahawk была конфиденциальной, сказал Владимир Зеленский.

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Раз информация о Tomahawk попала в прессу, значит, между Украиной и США нет ничего конфиденциального - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Creative Commons

Главное из заявления Зеленского:

Украина делала запрос США по Tomahawk

Информация о ракетах Tomahawk была тайной

Между Украиной и США нет конфиденциальности

Появление в американской прессе информации о ракетах Tomahawk для означает, что в отношениях между Украиной и США нет никакой конфиденциальности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы он рассказал, что запрос на ракеты Tomahawk – одна из секретных частей Плана победы.

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"Когда многие страны начали поддерживать План победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д", - от метил президент.

По его словам, вопрос Tomahawk – конфиденциальная информация между Украиной и США.

"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - подчеркнул Владимир Зеленский. Кратко о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Что такое Tomahawk? Ракета Tomahawk – испано-американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического, подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракета летит на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Ракета на вооружении кораблей и подлодок Военно-Морских сил США. Американцы использовали ее во всех значительных конфликтах, в которых их армия принимала участие. Кроме США, такие ракеты есть и у Великобритании. Дальность ракеты Tomahawk – ориентировочно от 600 до 2500 километров, пишет Википедия.

Ракеты Tomahawk для Украины – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 29 октября американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновник США опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках Плана победы (секретной части документа) попросил Вашингтон поставить Украине ракеты Tomahawk, дальность которых – 2400 километров. Речь шла о реализации пункта "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания".

Украина не получит ракет Tomahawk, такое решение вряд ли будет рассматриваться, считает военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его мнению, появление подобных сведений – контролируемая утечка информации.

Появление в Украине ракет Tomahawk не исключено, ранее говорил политический эксперт Тарас Загородний. Как полагает он, речь идет о торге и задача минимум для Киева – получить разрешение на удары вглубь России.

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