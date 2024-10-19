В Украине могут разместить ракеты Tomahawk: эксперт о важном пункте Плана победы

Тарас Загородний назвал задачу-минимум для Украины на переговорах с партнерами.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-mogut-razmestit-rakety-tomahawk-ekspert-o-vazhnom-punkte-plana-pobedy-10606793.html Ссылка скопирована

Тарас Загородний оценил перспективы передачи Украине ракет Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал озвученный президентом Владимиром Зеленским План победы Украины в войне против страны-агрессора РФ.

В интервью Главреду он оценил третий пункт, который сводится к предложению Украины разместить на её территории "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания".

"Это могут быть Томагавки (ракета Tomahawk, — ред.) или американские ракеты, способные нести ядерный боезаряд, но без него. Всё это будет хороший вариант", — указал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, решится ли Вашингтон на предоставление Украине ракет Tomahawk, эксперт отметил: "Это торг. Задача минимум для нас – получить возможность бить вглубь территории Российской Федерации".

Вместе с тем Загородний добавил, что необходимо выдвигать максимальные требования партнерам для того, чтобы в итоге прийти к взаимовыгодному соглашению.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Смотрите видео – Кремль напрягся, шокирующее решение США – ракеты Tomahawk в Германии:

Ранее сообщалось о том, что Белый дом поддерживает План победы Владимира Зеленского. В Вашингтоне подчеркнули, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.

Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

/ Инфографика Главреда

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред