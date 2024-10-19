В Украине могут разместить ракеты Tomahawk: эксперт о важном пункте Плана победы

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал озвученный президентом Владимиром Зеленским План победы Украины в войне против страны-агрессора РФ.
В интервью Главреду он оценил третий пункт, который сводится к предложению Украины разместить на её территории "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания".
"Это могут быть Томагавки (ракета Tomahawk, — ред.) или американские ракеты, способные нести ядерный боезаряд, но без него. Всё это будет хороший вариант", — указал эксперт.
Отвечая на вопрос о том, решится ли Вашингтон на предоставление Украине ракет Tomahawk, эксперт отметил: "Это торг. Задача минимум для нас – получить возможность бить вглубь территории Российской Федерации".
Вместе с тем Загородний добавил, что необходимо выдвигать максимальные требования партнерам для того, чтобы в итоге прийти к взаимовыгодному соглашению.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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Ранее сообщалось о том, что Белый дом поддерживает План победы Владимира Зеленского. В Вашингтоне подчеркнули, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.
Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.
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