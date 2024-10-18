Россию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – Загородний

Украина вправе предъявлять претензии Западу, потому что благодаря украинцам американские солдаты не гибнут сейчас в странах Балтии, считает Тарас Загородний.

https://glavred.info/interview/rossiyu-pobedit-realno-ukraina-sposobna-vvergnut-ee-v-haos-zagorodniy-10606358.html Ссылка скопирована

План победы Зеленского стал ударом по престижу США – Загородний / Главред

Президент Владимир Зеленский представил в Киеве и Брюсселе План победы, подчеркнув, что Украина стремится к справедливому миру. План содержит пять пунктов: первый – о вступлении Украины в НАТО до завершения войны, второй – об укреплении обороны нашей страны и оружии, которое для этого необходимо, третий – о сдерживании российской агрессии, четвертый – о стратегически-экономическом потенциале Украины и санкциях против РФ, пятый – о послевоенном времени.

Великобритания, Латвия, Литва, Эстония и Швеция приветствовали План победы Украины, а также призвали максимально усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в НАТО. А вот Венгрию озвученный Зеленским план напугал.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду оценил реалистичность и главную задача Плана победы Украины, спрогнозировал, как отреагирует Запад и как изменит помощь нашей стране, а также рассказал, реально ли победить Россию и вернуться к границам 1991 года.

видео дня

Как вы в целом оцениваете План победы Зеленского?

По сути, это не план, а оглашение официальной переговорной позиции в отношении Запада. В переводе с дипломатического языка там написано: хватит нам компостировать мозг – давайте оружие, в конце концов, вы – сверхдержава или кучка балаболок? Это, в первую очередь, удар по престижу Соединённых Штатов Америки, которые Украина призвала себя вести так, как следует сверхдержаве.

Эта переговорная позиция Украины озвучена для различных "миротворцев", которые снова пытаются утихомирить Путина и за счёт украинцев решить свои вопросы.

Прокомментируйте, пожалуйста, каждый из пяти пунктов Плана. Насколько они реалистичны?

Все пункты вполне реалистичны и могут быть выполнены. Наша минимальная задача – получить разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь территории Российской Федерации, чтобы уничтожить её наступательный потенциал.

Пункты Плана победы, который Зеленский представил в Киеве и Брюсселе / Инфографика: Главред

Что касается первого пункта Плана победы Зеленского – о НАТО, то если вступление Украины в НАТО невозможно до её возвращения к границам 1991 года, то приглашение вполне возможно. И это ничего не стоит. Ведь для Украины главное – не быть "серой зоной", а быть в сфере Запада. Нам более неинтересен "мост к НАТО", приближение на шаг, на миллиметр и так далее, вся эта ерунда уже попросту надоела – нужна конкретика. Потому давайте приглашение, а это главным образом зависит от США.

Я считаю, что это пункт для торга со стороны Зеленского – мол, ладно, мы не будет указывать на то, что вы трещотки и балаболки, но взамен вы даёте нам возможность бить по территории России. То есть это план для расторговки.

Второй пункт – усиление обороны, который предполагает продолжение операций на территории РФ, уничтожение её наступательного потенциала, усиление Сил обороны Украины, усиление ПВО и прочее. Реалистично ли получить от Запада всё необходимое для реализации этого пункта?

Запад должен предоставлять оружие, оружие и ещё раз оружие. Оружия просто куча у западных стран, но они постоянно задерживают поставки. Даже на Западе уже признают, что администрация Байдена регулярно задерживает оружие и медлит с предоставлением разрешения бить по территории России. Это претензия о том, что США морочат нам голову. Пусть дают оружие, у них оно есть. У США оружия на две мировые войны!

Есть признание Бена Ходжеса, бывшего командующего армии США в Европе. Когда его спросили, почему не сбылся его прогноз о том, что в 2023 году Украина выйдет к Мариуполю, он сказал: Украине просто не дали оружие, не было на то политической воли.

Кто мешает Байдену предоставить оружие Украине? Трамп? Нас просто склоняют к капитуляции минимальными поставками, чтобы Украина истекала кровью, запрещая нам бить по территории РФ. Всех на Западе охватил ужас, когда Украина начала бить по складам стратегического оружия и показала, насколько трухлявой является Россия, которая не может защитить даже такие объекты. А потом ещё и Курская операция доказала трухлявость России. Вот на Западе и начали играть в свои игры с запретами и задержками поставок.

Зеленский представил План победы Украины в Брюсселе / Фото: Офис президента Украины

Почему вы считаете, что США заинтересованы в капитуляции Украины? Ведь это будет огромный удар, в том числе имиджевый, и по Штатам тоже.

А эта капитуляция просто будет "правильно" оформлена. Оформят всё так, словно это воля Украины, якобы она сама захотела.

Потому Зеленский совершенно правильно подчёркивает этим Планом, что это не мы не хотим сражаться до победы – это Запад не даёт.

Провалы администраций демократических президентов, которые начались ещё при Обаме, вызывают вопросы уже даже в США. Потому что абсолютно никакая политика в отношении всего мира, а ведь когда полицейские уходят, бандиты чувствуют безнаказанность и начинают вылезать из всех щелей. Вот и сейчас Штаты предлагают думать о перестройке – якобы в России придут к власти новые люди, которые перезапустят всю систему. Они хотят сделать то же самое, что было в 2009 году, когда Обама простил россиянам Грузию, когда сидел с Медведевым после всего этого и ел гамбургеры.

Поясните, зачем США капитуляция Украины? В чём их интерес?

США хотят, чтобы Россия не выиграла, но и Украина не проиграла войну. Они хотят оставить Украину в полуразрушенном состоянии, Путина сохранить на месте, а нам будут продолжать компостировать мозг.

Главное, чего не хотят США, – это дестабилизации России. Политика США последних ста лет в отношении Москвы состоит в том, что Россия должна быть стабильна.

Почему для Штатов это важно?

Потому что США рассчитывают на то, что Россия будет играть на их стороне во время войны с Китаем. Да и вообще, США так удобнее.

Третий пункт сводится к предложению Украины разместить на её территории "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания". О чём идёт речь?

Всё верно. Это могут быть Томагавки или американские ракеты, способные нести ядерный боезаряд, но без него. Всё это будет хороший вариант.

Думаете, Вашингтон решится на предоставление Украине Томагавков? Слабо верится.

Это торг. Задача минимум для нас – получить возможность бить вглубь территории Российской Федерации.

То есть просим много, чтобы дали хоть что-то?

Да, именно так.

Четвертый пункт – экономический, и он предполагает сохранение санкций против России, инвестиции Запада в развитие украинской экономики и прочее. Готов ли Запад платить?

Если спрашивать о том, готов ли Запад платить, то ответ будет очевиден: конечно, нет. На Западе до сих пор есть масса людей, которые спрашивают: когда вы наконец сдохнете, чтобы мы могли снова торговать с Россией.

Мы не должны выступать с позиции просителя, а говорить так, чтобы они понимали, что торговать снова с РФ просто так у них не получится. Ведь дроны могут летать над нефтепроводами, по которым американские компании качают казахскую нефть на Новороссийск, а мы сможем гарантировать безопасность нефтепроводов. Если денег нет, то и никакой безопасности нефтепроводов не будет.

В пятом пункте речь идёт о возможности замещения украинскими подразделениями военных контингентов США в Европе. Насколько эта идея привлекательна для Запада?

Этот пункт – подколка США. Мол, они что есть, что их нет. Этот пункт – удар по престижу США. Поскольку ребята такое не пойми что вытворяют, что Украина готова их заменить в Европе. Понятно, что никто никого заменять не будет. Это просто показательный момент, призванный продемонстрировать американцам, что они не способны делать некоторые вещи в том состоянии, в котором они есть.

Если этот План, особенно 5-й пункт в вашей трактовке, выглядит насмешкой над США, то как Вашингтон воспримет такую тональность – зауважает того, кто говорит с позиции силы, или, наоборот, сочтёт это хамством и проучит?

Первое. Всё так и работает.

Недавно читал книгу Киссинджера "Кризис". Среди прочего там была стенограмма переговоров в 1973 году, когда была Война Судного дня, тогда евреям не давали добить египетскую армию. И Голда Меир, выслушав других сказала: "Ну, давайте, покажите, как две сверхдержавы насилуют маленькую державу – Израиль". Скрип зубов после этого был просто гигантский, и тогда были вынуждены пойти на уступки Израилю.

Вот и тут обращение к США: покажите своим союзникам и всему миру, как вы себя ведёте, что вашему слову вообще верить нельзя. Это главный посыл всего этого Плана.

Чего, на ваш взгляд, этому Плану не хватает?

Там всё нужное есть. Главный смысл: дайте нам ракеты и не компостируйте мозг.

В нашей экспертной среде План победы Зеленского больше всего критиковали за то, что якобы в нём озвучены пожелания Киева о том, что должен сделать Запад, но ни слова говорится о том, что должна для победы сделать Украина.

А что, Зеленский должен был показать планы производства вооружений, сколько мы его производим и что планируем?

Этот План рассчитан на внешнюю аудиторию.

А украинцы проливают кровь и борются за свободу Европы, благодаря этому американские солдаты не гибнут в странах Балтии. Потому, конечно, у нас будут претензии к западным странам! И конечно же, мы будем задавать свою повестку дня! Пусть теперь оправдываются.

Если бы мы Курскую операцию с кем-то согласовывали, вы думаете, она произошла бы? Нет, конечно.

Какой, на ваш взгляд, будет реакция Запада на План победы Зеленского? Каким будет выхлоп, практический результат?

Как видите, сразу у США нашлось 450 миллионов долларов помощи. Если в загашниках ещё посмотрят, то найдётся и всё остальное вдруг.

На Запад нужно оказывать давление такого рода. Это был пас Западу.

Впрочем, не нужно обращать особого внимания на то, как сейчас комментируют этот План – мало ли что там будут говорить.

Не надо нам рассказывать, что нет возможности победить Россию. Россию победить можно! И не надо рассказывать, что невозможно вернуться к границам 1991 года. Возможно! Если Украина к чёртовой матери перебьёт всю российскую логистику, а потом зимой СБУшники добьют газораспределительные сети Москвы в том числе, то там такой хаос начнётся, что российские войска сами будут убегать, как немцы из Франции в Первую мировую войну. И не надо ни в какие контрнаступления ходить.

А когда, по-вашему, будет разрешение бить вглубь России – до выборов в США или после?

До выборов не будет, потому что дедушка вообще ничего делать не хочет и дует на воду. А вот после – возможны варианты.

То есть после 5 ноября, но пока ещё Байден будет оставаться у власти?

Посмотрим. Но я считаю, что после 5-го числа.

Однако лучше всего нам самим делать оружие и долбать энергосистему врага.

После 5 ноября Байден позволит Украине бить вглубь России, считает Загородний / Фото: Офис президента Украины

План победы Зеленский озвучивал на фоне новостей о том, что в войну вступила КНДР, предоставив России свои войска. Может ли вступление в войну третьей страны сделать Запад более решительным в поддержке Украины?

Зеленский просто пнул Салливана, Бернса и Байдена, которые делали всё, чтобы война не разрасталась и не расширялась. Вот Зеленский и указал на то, что уже идёт мировая война, уже другие страны официально в неё вступают.

Посмотрим, заставит ли это Запад быть более решительным. Критика Байдена возникает уже внутри страны, особенно на фоне решительных действий Израиля в отношении своих врагов. Посмотрим. Я думаю, что глубинное государство и Пентагон там всё прекрасно понимают.

Не будет ли Камала Харрис в случае своей победы такой же вялой и нерешительной, как Байден?

Есть такие риски, к сожалению. Потому что вообще не понятно, что у неё в голове, какова её позиция.

А если победит Трамп?

Тут больше определённости. Ребята уже готовы по Ирану влупить. Уже известно точно, что Трамп сделает, став президентом. Во-первых, снимет все ограничения на нефтегазовую промышленность США и Канада, то есть после этого нефть и газ России и Ирана станут не так нужны на внешнем рынке. Это обрушит цены на нефть и газ, что крайне невыгодно России. Во-вторых, будет рвать Китай.

У России уже гигантские проблемы. Обратите внимание, россияне вдруг заговорили о том, что у них засуха, и они не могут засеяться. У них проблемы с нефтепродуктами и удобрениями, и далеко не факт, что в следующем году они смогут нормально засеяться. А всё потому что удары по НПЗ привели к вполне конкретным результатам.

К чему, на ваш взгляд, ведёт План победы Зеленского? К победе ли? Или к тому, что Запад посоветует Киеву быть скромнее?

Благодаря этому мы добьёмся хотя бы того, чтобы поддержка не снижалась. А Украина за счёт своих ресурсов будет производить вооружения.

Плюс – Украине дадут возможность бить по территории России.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред