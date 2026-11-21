Россия не может быстро восстановить зенитные комплексы, поскольку радиолокационные станции для них зависят от западных комплектующих.

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Жданов объяснил, как ВСУ сделали Крымский мост уязвимым для ракет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

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Силы обороны вывели из строя в Крыму РЛС С-500, С-400 и "Панцири"

Восстановить ПВО России мешает зависимость от западных комплектующих

Украина обнаружила такое количество дронов, от которого ПВО РФ задыхается

Украинские силы систематически выводили из строя российскую ПВО в оккупированном Крыму - в частности, радиолокационные станции комплексов С-500, а также С-400 и "Панцири". После этого Украина нашла "порог" - количество дронов, при котором противовоздушная оборона страны-агрессора перегружается, и ракеты начали наносить удары по объектам РФ "по-взрослому". Даже Крымский мост, который Россия прикрывала как один из самых защищенных объектов, оказался уязвимым. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам эксперта, по уровню защиты Крымский мост стоял в одном ряду с Кремлем и Валдаем. Поэтому теперь возникает вопрос, как Россия собирается прикрывать сухопутный коридор к полуострову.

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"Кстати, по поводу ПВО интересный момент: Крымский мост - один из самых защищенных объектов, как Кремль и Валдай, - оказался уязвимым. Мы это увидели. Как же тогда Россия сможет прикрыть ПВО сухопутный коридор, чем?", - сказал Жданов.

Почему России трудно восстановить ПВО в Крыму

Жданов подчеркнул, что украинские удары по российской противовоздушной обороне на полуострове затронули даже самые современные комплексы.

"Мы в Крыму даже радиолокационные станции комплексов С-500 выбили. А сколько С-400 мы там уничтожили! О "Панцирях" я уже молчу", - отметил он.

Потери оккупантам сложно компенсировать, ведь большую часть систем ПВО Россия сама не производит. Самое уязвимое место, по мнению эксперта, - радары.

"Восстановить силы ПВО России сложно, поскольку она не производит большую часть систем ПВО. Особенно - РЛС, потому что там западные комплектующие. Поэтому с нашей стороны выведение ПВО в Крыму было кропотливой работой", - пояснил Жданов.

К слову, отдельные удары по зенитным комплексам на полуострове подтверждались и официально. Так, в феврале 2026 года Силы специальных операций сообщили о поражении в Крыму пусковой установки С-400, РЛС 92Н6Е и комплекса "Панцирь-С1".

Как ВСУ нашли "порог" для российской ПВО

Другой фактор, по словам эксперта, - изменение возможностей самой Украины. Дроны теперь запускают не десятками, а сотнями.

"Еще один важный момент - изменились наши возможности: дроны мы теперь запускаем сотнями. Значит, мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась. Вот мы это и сделали", - рассказал Жданов.

Когда российская оборона перегружена беспилотниками, по оценке эксперта, наступает очередь ракет.

"Мы нашли этот порог, российская ПВО задохнулась, а дальше наши ракеты начали бомбить объекты РФ уже по-взрослому", - сказал он.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Ослабил ли удар по Крымскому мосту позиции Путина?

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что разрушение пролета моста стало для Кремля болезненным ударом накануне трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

"Украина показала класс, уничтожив пролет Крымского моста", - подчеркнул Загородний.

Сам саммит, по его мнению, оказался значительно скромнее, чем рассчитывали в Москве: переговоры длились менее двух часов.

"Никакой Ялты 2.0 не получилось", - подытожил эксперт.

Как дроны истощают российскую ПВО

Офицер запаса Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в комментарии NV объяснил, что массированные атаки беспилотников заставляют Россию тратить ресурсы самых дорогих зенитных комплексов.

"Каждая операция с использованием наших ударных дронов способствует истощению систем ПВО противника", - отметил он.

По словам Храпчинского, именно с помощью дорогостоящих ракет оккупанты и перехватывают большинство украинских дронов.

"Россия использует дорогие зенитные ракеты таких комплексов, как С-400 и „Панцирь", чтобы перехватывать большинство этих дронов", - добавил эксперт.

Удары по Крыму - новости

Как сообщал Главред, Минобороны заявило о третьем за неделю ударе по Крымскому мосту. На этот раз ВСУ применили ракеты "Нептун" и повредили железнодорожное полотно переправы. Движение по железнодорожной части моста после удара перекрыли.

Помимо моста, под ударом оказались и другие цели оккупантов. Генштаб сообщил, что ВСУ поразили склад боеприпасов возле Первомайского в Крыму. Также были поражены автопереправа через Северский Донец возле Луганска и два командных пункта.

Тем временем эксперты оценивают последствия ударов для оккупантов на полуострове. Олег Жданов считает, что Крым может стать ловушкой для российской армии. Следующим шагом, по его мнению, должна стать остановка паромной переправы.

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