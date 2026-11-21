Президент ответил журналистам NBC News на вопрос, не боится ли он, что лидеры США, Китая и РФ решат судьбу Украины без неё.

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Зеленский прокомментировал саммит Путина, Трампа и Си в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео NBC и видео Белого дома

Главное из заявления:

Крупные страны не должны решать судьбу малых без их участия

Зеленский назвал такие решения исторической ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупные государства не имеют права решать будущее других стран, в частности малых, без их участия. Такие попытки он назвал "исторической ошибкой" и подчеркнул, что в долгосрочной перспективе победа будет за маленькой страной. Так глава государства ответил на вопрос о недавнем саммите лидеров США, Китая и РФ в Шэньчжэне.

Об этом президент сказал в интервью американскому телеканалу NBC News. Журналист спросил, не беспокоит ли Зеленского то, что лидеры Китая, США и страны-агрессора РФ, недавно собравшиеся в Китае, могут принимать решения о судьбе Украины без её участия.

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Отвечая, Зеленский подчеркнул, что ни одно решение в отношении какого-либо государства не может приниматься без него самого.

"Крупные страны всегда считают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Нельзя принимать решения в отношении любой страны, даже маленькой, без участия этой страны", - сказал президент.

Он также обратился непосредственно к великим державам, которые, по его словам, сегодня прибегают к давлению.

"Вы думаете, что можете принимать решения, можете оказывать давление сейчас. Но в истории, в долгосрочной исторической перспективе, вы окажетесь теми, кто допустил огромную ошибку, а эта страна победит", - заявил Зеленский.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в декларации саммита Трампа, Си и Путина должен был быть раздел об Украине. Однако Соединенные Штаты добились его исключения из окончательной версии документа, сообщила Украинская правда.

"И формулировка там была неудачной, поэтому США её удалили. На мой взгляд, это было правильно", - сказал президент Финляндии.

Хронология прекращения войны Трампом / Инфографика: Главред

Решали ли на саммите в Китае судьбу Украины: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что саммит в Китае не стал новой "Ялтой", на которую рассчитывал Кремль.

"Никакой Ялты 2.0 не получилось", – подчеркнул специалист.

По его словам, трехсторонние переговоры оказались короткими, а их итоговый документ - довольно скромным.

"Вообще, трехсторонние переговоры, включая их открытую и закрытую части, длились менее двух часов, а после них была опубликована весьма скромная „декларация о мире"", - пояснил Загородний.

Эксперт также считает, что глава Кремля стремился поднять на встрече украинский вопрос, однако Пекин этого не допустил.

"Он очень хотел поднять на этой встрече вопрос об Украине, но китайцы не намерены его обсуждать, потому что не хотят быть опозоренными", - сказал Загородний.

С ним соглашается политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. В комментарии Фактам ICTV он подчеркнул, что у лидеров трех стран нет общей позиции по поводу войны.

"Что касается Украины, по поводу российско-украинской войны нет единой позиции трех лидеров", - отметил он.

Фесенко также предостерег от сравнений встречи в Шэньчжэне с конференцией 1945 года.

"Это не новая Ялтинская конференция в духе 1945 года", - подытожил политолог.

Саммит Трампа, Си и Путина - новости

Как сообщал Главред, беседа президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина во время встречи в Шэньчжэне длилась 35–40 минут, а главной темой стала война в Украине. После переговоров Путин находился в "просто прекрасном" настроении, однако никаких важных заявлений стороны не сделали.

Путин прокомментировал итоги трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином и заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по международным вопросам, вновь обвинил Украину в развязывании войны и пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Кроме того, глава Кремля выдвинул условия прекращения войны, высказался против территориальных уступок со стороны России и рассказал о возможном участии Европы в дальнейших переговорах.

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина в китайском Шэньчжэне не принесла никаких прорывов для Украины. Переговоры длились всего около полутора часов и были нужны прежде всего для "картинки" и громкого заявления о ядерном оружии.

После саммита свою оценку его результатам дал политический эксперт Максим Розумный. В интервью он назвал встречу символическим жестом без реальных договоренностей. Эксперт проанализировал цели трех лидеров и возможные последствия для Украины.

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