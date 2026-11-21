Президент пообещал найти дипломатический или военный путь, ведь Россия использует этот мост для переброски оружия в Крым.

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"В любом случае не устоит": Зеленский о судьбе Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявления:

Крым - временно оккупированная украинская земля

Крымский мост, по его словам, не устоит в любом случае

Киев будет искать дипломатический или военный путь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост не устоит при любом сценарии - и во время войны, и после её завершения. Украина не признает оккупацию полуострова и не смирится с его милитаризацией, поэтому путь к решению вопроса о переправе может быть как дипломатическим, так и военным. Такую позицию глава государства высказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

Журналист Ричард Энгель напомнил, что для кремлевского диктатора мост был символом захвата полуострова. Отвечая на вопрос, Зеленский подчеркнул, что риторика Кремля ничего не меняет в статусе Крыма. Он добавил, что мост служит стране-агрессору РФ логистической артерией для переброски вооружений оккупационной армии.

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"Неважно, что Путин говорил о нашей земле и о Крыме. Это наша земля, временно оккупированная территория. Он должен понимать, что этот мост не устоит в любом случае", - подчеркнул президент.

Что будет с Крымским мостом после войны

Зеленский также дал понять, что вопрос о Керченской переправе не будет закрыт с окончанием активных боевых действий. По его словам, Киев не смирится с милитаризацией полуострова, как бы ни закончилась война.

"Сегодня, во время войны, или завтра, когда война закончится, мы найдем выход. Дипломатический или военный, но мы никогда не признаем оккупированные территории и не примем такую милитаризацию нашей земли, потому что он использует этот мост для переброски оружия", - заявил глава государства.

В том же интервью президент пояснил, что удар по Крымскому мосту стал ответом на российские атаки на украинскую инфраструктуру.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия восстановить Крымский мост: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что восстановить разрушенную автомобильную часть переправы во время войны не удастся. По его словам, оккупантам сначала придется поднять с дна обломки, изготовить новый пролет с аркой и повторить сложную операцию по его установке.

"В условиях войны это сделать нереально. Наши „добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет бесконечной работой", - подчеркнул специалист.

Эксперт также объяснил, почему мост оказался беззащитным перед финальной атакой. До неё украинские силы три месяца выводили из строя ПВО в Крыму, в частности в Керчи.

"Посмотрите видеоролики с наших дронов и ракет: когда они приближались к секциям моста, не было ни одного выстрела ПВО - ни ракеты не взлетали, ни зенитные пулеметы не стреляли. То есть система ПВО была полностью выведена из строя", - пояснил Жданов.

С ним соглашается офицер запаса Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский, который в комментарии НВ пояснил, что каждая атака дронов заставляет Россию тратить дорогие зенитные ракеты.

"Каждая операция с участием наших ударных дронов способствует истощению систем ПВО противника. Россия использует дорогостоящие зенитные ракеты комплексов типа С-400 и „Панцирь", чтобы перехватить большинство этих дронов", - отметил он.

Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, 16-17 ноября украинские силы нанесли удар по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста. Президент Зеленский раскрыл детали атаки и назвал операцию беспрецедентной. Удар стал седьмым этапом операции СБУ и Генштаба ВСУ, в которой были задействованы "Паляница", "Нептун", "Рута" и "Фламинго".

Финальному удару предшествовала длительная подготовка. По данным Telegram-канала "КиберБорошно", до 16 ноября дроны расчищали ПВО и РЭБ по всему Крыму, на подступах к мосту и в самой Керчи. 17 ноября в 00:10 пролет автомобильного моста обрушился вместе с аркой, после чего по железнодорожной части прошла волна ракет и дронов различных типов.

В Минобороны Украины объяснили, что означает выход моста из строя для оккупантов. Там подчеркнули, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора. Меньше маршрутов означает большую нагрузку на логистику российских войск на запорожском и херсонском направлениях.

Последствия разрушения переправы оценили и западные аналитики. В Институте изучения войны считают, что России придется в большей степени полагаться на трассу М-14 для снабжения Крыма. Аналитики также подчеркнули, что заявления Путина о "гражданском" характере моста не соответствуют действительности.

Обрушение арки вызвало панику среди российских пропагандистов. Z-блогеры назвали это событие самым серьезным повреждением моста с начала полномасштабного вторжения. Снабжение Крыма, по их словам, теперь будет осуществляться по трассе "Новороссия", которую атакуют дроны.

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