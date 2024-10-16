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"Это конкретные вещи": Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных приложениях плана победы

Руслана Заклинская
16 октября 2024, 21:25
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В плане победы четко зафиксирована "логика финала войны", логика того, что надо сделать, заявил Михаил Подоляк.
'Это конкретные вещи': Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных приложениях плана победы
О чем говорится в тайных приложениях плана победы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в документах, которые президент Украины Владимир Зеленский не обнародовал для общественности, речь идет о планах уничтожения логистических маршрутов и важных объектов РФ. Подоляк отметил, что сюда относятся и места скопления военной техники и личного состава врага.

"Мы коснулись плана победы. Там в приложениях как раз таки проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого надо оружия", - рассказал Подоляк.

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По его словам, в плане победы четко прописана "логика финала войны". Она базируется не на абстрактных теориях или пиар-стратегиях, а на реалистичном понимании того, что необходимо сделать, чтобы значительно повлиять на Россию и "принудить Россию к более-менее адекватному поведению".

"Это не какие-то феерические попытки сказать: дайте нам какого-то фантастического оружия. Нет. Это достаточно конкретные вещи - вот цели, вот маштабирование, вот столько должно быть инструментов. У вас на складе такое-то количество этих инструментов. А давайте, мы такой-то процент отправим сегодня, чтобы он поработал по территории РФ. Вот международное право должно так работать. Здесь есть абсолютно сквозная логика. Президент четко говорит, что давайте оружие, инвестиции, потому что это общая проблема. Это инвестиции в общую безопасность", - подчеркнул Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

План победы Украины - главное

Как сообщал Главред, 16 октября президент Украин Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде план победы. Он включает пять основных пунктов.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы Украины / Инфографика: Главред

Зеленский считает, что реализация этого плана позволит завершить войну не позднее 2025 года. Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО может стать решающим шагом на пути к миру, поскольку именно отсутствие членства Украины в Альянсе стало одним из факторов, побудивших Россию к агрессии.

Ранее президент Украины посетил несколько западных столиц, чтобы представить этот план, однако ни один из ключевых союзников пока не выразил четкой поддержки. По данным Associated Press, Зеленский предоставил союзникам три месяца для принятия основных принципов плана.

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