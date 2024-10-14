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РФ будут принуждать к миру: у Зеленского раскрыли главные детали плана победы

Алексей Тесля
14 октября 2024, 17:14
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Партнеры должны вместе с Украиной стать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Михаил Подоляк раскрыл детали плана победы / Коллаж: Главред, фото: flickr, ОІП Президента України

Важными акцентами украинского плана победы является вопрос дополнительных поставок вооружений, а также политическое, дипломатическое и санкционное принуждение страны-агрессора РФ, в том числе, через страны Глобального юга, заявил советник главы Офиса президентм Михаил Подоляк.

Не менее важным также является перенос войны на территории врага, для чего Украине необходимы дальнобойные ракеты, дроны, авиация в большом объеме, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

По его словам, это может способствовать влиянию на социальные настроения внутри России, а также на восприятие россиянами того, что происходит.

При этом важен акцент субъектности Украины, который подразумевает суверенное право вступления в тот ил иной военной-политический блок.

"То есть 4 составляющие: дипломатия, экономика, политика и военный компонент. Почему военный? Потому что Россия – это страна, которая не понимает слово. Ее можно только заставить, в частности через изменение социальных настроений. Это страна, которая может только ненавидеть или только бояться. Этого компонента "бояться" можно достичь благодаря большому количеству необходимых инструментов", – уверен советник главы ОП.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Он также обратил внимание на то, что Украина уже разработала план победы и представила его странам Запада. Теперь партнеры должны его поддержать и вместе с Украиной стать на путь принуждения России к миру.

"Это абсолютно реалистичный план, который построен на анализе, того, что мы сегодня видим на линии фронта, учитывая нанесение ударов украинским оружием по территории России, учитывая сухопутную операцию в Курской области и так далее", – говорит представитель ОП.

По его словам, в плане победы, кроме части, которую выполняет Украина, также есть часть, которую должны выполнить наши партнеры. Говорится о видах оружия и его количестве, отмене всех неформальных запретов.

"Если партнеры готовы к этому полностью приобщиться, то тогда понятно, что план будет абсолютно действенным. Логика такова: презентуем тем, кто является партнером именно с ресурсной точки зрения. А после этого, чтобы говорить не о теории, а о практике, – будет презентация для широкой общественности", – добавил Подоляк.

Смотрите видео - детали плана победы Зеленского:

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об использовании Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников. Об этом он заявил журналистам после трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Как сообщалось ранее, Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Его должны предоставить Украине до конца 2024 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

план победы, план перемоги
/ Инфографика Главреда

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Михаил Подоляк война России и Украины План победы
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