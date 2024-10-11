IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощи

Германия с Бельгией, Данией и Норвегией предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро.

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Шольц объявил о миллиардных пакетах помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Его должны предоставить Украине до конца 2024 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

Шольц отметил, что ранее Украина уже получила военную помощь на сумму 600 млн евро. Тогда в пакет помощи вошла пятая система IRIS-T SLM, боевые машины пехоты, танки, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.

"До конца года мы при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", - уточнил Шольц. видео дня

Немецкий канцлер также отметил, что Германия занимает второе место по объемам предоставляемой Украине военной помощи и помогает усиливать противовоздушную оборону.

Новый пакет военной помощи для Украины будет содержать:

системы ПВО IRIS-T и Skynex;

зенитные самоходные установки Gepard;

самоходные артиллерийские установки;

бронированные автомобили;

боевые дроны;

радары;

артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, Шольц рассказал, что Германия заложила 4 млрд евро в бюджет на 2025 год на двустороннюю помощь Украине. Также Шольц напомнил, что страны G7 и Евросоюз готовят многолетний кредит для Украины на 50 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Зенитная самоходная установка Gepard / Инфографика: Главред

Что такое Gepard Gepard - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Также 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов). Из этой суммы 242 миллиона фунтов будут выделены в 2024-2025 годах для срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции.

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов, а также ввели новые санкции против России.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, отметив, что помощь будет включать дополнительную батарею ПВО Patriot, беспилотники, ракеты большой дальности и средства для укрепления оборонно-промышленной базы.

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