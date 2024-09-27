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США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2024, 01:42
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Стоимость нового пакета военной помощи составляет 2,4 миллиарда долларов.
военная помощь США
США выделили Украине новый пакет военной помощи / Колаж: Главред, фото: defense.gov

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Пентагон.

Новый пакет помощи предусматривает выделение дополнительных денег в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

Известно, что Украина получит дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы. Также пакет укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

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Что войдет в пакет военной помощи:

  • боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • БПЛА и компоненты по поддержке украинского производства БПЛА;
  • оборудование для борьбы с БПЛА;
  • беспилотные надводные суда;
  • средства защищенной связи;
  • оборудование и материально-технические средства поддержки украинского производства боеприпасов;
  • запасные части, а также другое вспомогательное оборудование.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что США предоставят уникальные авиабомбы к самолетам. Эти авиабомбы способны поражать цели на расстоянии более 70 миль - это 112,6 км, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

Также ранее в Politico сообщили, что Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине. Но таким способом Вашингтон может предоставить Украине только те виды вооружения, которые уже были в предыдущих пакетах помощи.

В Reuters отмечали, что США готовятся объявить новый пакет помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов. Украина получит всю помощь, которая была предусмотрена до конца каденции президента США Джо Байдена, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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