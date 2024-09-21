Джекпот для ВСУ и F-16: США предоставят уникальные авиабомбы - Politico

Эти авиабомбы способны поражать цели на расстоянии более 70 миль - это 112,6 км, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

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США могут предоставить Украине дополнение к F-16 / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Украина скоро может получить крылатые авиационные бомбы средней дальности для ее F-16, такое предложение рассматривают Соединенные Штаты Америки. Инсайдом поделилось издание Politico.

По информации СМИ, официальное объявление состоится в понедельник, 23 сентября в рамках будущего пакета военной помощи на сумму 375 млн долл.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия. видео дня

Как объясняет Politico, крылатые авиационные бомбы Joint Standoff Weapon находятся на вооружении ВВС и ВМС Соединенных Штатов, а также некоторых союзников. Они уникальны тем, что способны поражать цели на расстоянии более 70 миль - это 112,6 км, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

Если Штаты действительно передадут ВСУ такое оружие, это обеспечит Украине дополнительное преимущество в возможностях для ударов по российским силам.

"Новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, все равно дадут украинским пилотам мощное новое оружие, пока их войска сражаются с российскими войсками, которые наступают на востоке страны, где украинские войска медленно теряют позиции. Дальность полета более 130 километров позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО, что даст Киеву новый способ атаковать эти оборонительные сооружения и склады оружия на передовой, усложняя операции для российских войск", - говорится в статье.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Как сообщили Politico информированные источники из официального круга США, в пакет также войдут артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства ПВО. Однако, стоит учитывать, что состав пакета может измениться до его официального объявления.

Начиная с мая, этот пакет 375 млн долл. станет крупнейшим, который США отправили Украине. Также он может стать последним президентским сокращением вооружения до конца финансового года 30 сентября.

​ Как поражает кассетная бомба / Инфографика: Главред

Помощь Соединенных Штатов Америки Украине - последние новости

Как стало известно, США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов. Украина может получить в рамках нового пакета помощи, в частности, патрульные катера и дополнительные боеприпасы, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что почти $6 млрд помощи для Украины могут "сгореть". В Пентагоне отметили, что работа над решением, которое предусматривало бы передачу Украине помощи, все еще продолжается .

Также недавно был назван сценарий встречи Зеленского и Байдена, которая ожидается 26 октября в Вашингтоне. Президент Украины хочет, чтобы глава США взял на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия.

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