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США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов: что в него войдет

Алёна Воронина
21 сентября 2024, 10:10
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Украина может получить в рамках нового пакета помощи, в частности, патрульные катера и дополнительные боеприпасы.
HIMARS, украинские военные, флаг США
США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов/ коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБР имени Константина Пестушко, depositphotos.com/ua

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи Украине в размере 375 млн долларов. Ожидается, что его могут объявить уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.

Изданию удалось узнать, что Украина в рамках этого пакета помощи может получить, в частности:

  • патрульные катера,
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм,
  • запасные части и другое вооружение.

При этом отмечается, что содержание и размер пакета помощи могут измениться в ближайшие дни перед тем, как его подпишет президент США Джо Байден.

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Что известно о HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

HIMARS инфографика укр
Что известно о HIMARS/ Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что почти $6 млрд помощи для Украины могут "сгореть " - в Пентагоне отреагировали. В Пентагоне отметили, что работа над решением, которое предусматривало бы передачу Украине военной помощи почти на 6 миллиардов долларов все еще продолжается.

Также ранее сообщалось, что Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина будет сама распоряжаться кредитом на сумму 35 миллиардов евро, полученным от Европейского Союза.

Напомним, Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии. В СМИ узнали, что в правительстве Австралии изучают возможность предоставления Украине танков Abrams.

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