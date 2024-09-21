УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

Алёна Воронина
21 сентября 2024, 09:31
122
Оккупанты запустили по нашему государству 9 ракет и 16 дронов.
Удар по Днепропетровщине
РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, минобороны РФ

Российские оккупанты в ночь на субботу, 21 сентября, запустили по Украине 25 средств воздушного нападения - девять ракет и 16 беспилотников.

Ракетами враг бил по Днепропетровской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 21 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 25-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской обл. и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл. Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска - рф", - говорится в сообщении.

видео дня

К отражению воздушного нападения оккупантов привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных беспилотников. Еще пять дронов были локально потеряны в результате противодействия радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Удар РФ по Украине 21 сентября
Удар РФ по Украине 21 сентября/ Воздушные силы ВСУ

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Искандер инфографика
Что известно об ОТРК "Искандер"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, днем 20 сентября РФ ударила ракетами по Одессе - были разрушения и пострадавшие, было повреждено гражданское судно. Оккупанты повредили ракетами припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четыре человека получили ранения.

Вечером 20 сентября РФ ударила по образовательному центру в Днепре. В результате удара РФ по Днепру были частично разрушено здание образовательного центра и разбиты автомобили, рассказал Сергей Лысак.

Кроме этого, вечером 20 сентября россияне ударили по центру Харькова - было много разрушений, пострадали дети. Российские оккупанты трижды атаковали город - дважды били по Шевченковскому району, один раз по Киевскому.

В ночь на 21 сентября РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 человека погибли, среди них - ребенок. Ракетный удар оборвал жизнь 12-летнего мальчика, а также двух женщин - 75 и 79 лет. Сообщалось, что под завалами еще могут быть люди.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракета дроны ракетный удар атака дронов
Реклама

Главное за день

Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

09:46 Украина
РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

09:31 Украина
Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

08:52 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает 63777

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика 12198

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика

Превзойдет даже Шубу : нескучный салат из свеклы 8832

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклы

У российской популярной певицы умер молодой сын 6726

У российской популярной певицы умер молодой сын

Последние новости

09:46

Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

09:31

РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

09:27

Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желанияВидео

09:20

Копируют Гитлера: как Москва создает новый военный блокмнение

08:52

Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
08:42

Огонь до неба: в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасовВидео

08:32

Как правильно мыть мультиварку внутри: способ, который выручит каждую хозяйку

07:31

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибшихФото

06:35

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

Реклама
06:09

Россия оказались еще более трухлявой: что произошломнение

05:54

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - цепочка неудач, Володеям - прилив энергии

05:31

Невероятная футбольная головоломка: нужно найти странный мяч за 14 секунд

04:45

Боится разозлить россиян: есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации

04:07

Как пробить унитаз без вантуза: обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент

03:32

Объяснение станет сюрпризом: как часто нужно пылесосить дом - точная цифра

03:29

"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

03:00

Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику

02:54

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

02:00

5 главных ошибок, которые допускают женщины при нанесении губной помады

01:44

Притянете в жизнь чужие проблемы: что нельзя делать 21 сентября - приметы

Реклама
01:32

Армию РФ сотрут в порошок: экс-шеф ЦРУ об ответке при ядерном ударе по Украине

20 сентября, пятница
23:52

Один скелет: скандальная российская певица экстремально похудела

23:30

Россияне ударили по центру Харькова: много разрушений, пострадали дети

23:11

Украине тайно разрешат бить по РФ ракетами Storm Shadow - The Times

22:41

"Мы взяли их в окружение": ВСУ переиграли врага на важном направлении - Маломуж

22:14

Россия не использует стратегических ракет по Украине: эксперт заявил о ядерном ударе

22:04

РФ ударила по образовательному центру в Днепре: разбиты авто, есть пострадавшие

21:54

Плакали в жилетку РФ: Будапешт пошел на рисковый шаг, несмотря на трения с ЕС

21:34

F-16 мог попасть в "облако обломков": СМИ узнали причину катастрофы истребителя

20:59

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика

20:59

Россияне заминировали дамбы: Свитан раскрыл новый циничный план оккупантов

20:20

Тысячи тонн боеприпасов взлетели в воздух: разведка Эстонии об ударе по Торопцу

20:17

Путин отменяет поездку к Эрдогану: в какой важной сделке Анкара отказала РФ

19:57

Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии: в СМИ раскрыли детали

19:49

Нестандартные, но действенные лайфхаки: как заточить нож без точилки

19:46

Пострадали здания россиян: в РФ за одну ночь произошло аж три землетрясения

19:33

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

19:21

Три вопроса с "критическим значением": Зеленский провел "важную Ставку"

19:02

Кто-то слышал о красных линиях Запада?мнение

18:54

ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери

Реклама
18:53

Сил не хватает: оккупанты из РФ паникуют из-за потери инициативы на фронте

18:27

Украину накроет аномальное тепло: синоптик удивила прогнозом на октябрь и ноябрь

18:17

Его родные на Луганщине: умер звезда "Лиги смеха"

18:10

Не срок годности: какой символ указывает, сколько можно использовать косметику

18:01

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

17:40

Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро – СМИ

17:40

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:23

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:22

"Страшные вещи": предательница Анна Седокова смертельно больна

17:13

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять