РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

Оккупанты запустили по нашему государству 9 ракет и 16 дронов.

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РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, минобороны РФ

Российские оккупанты в ночь на субботу, 21 сентября, запустили по Украине 25 средств воздушного нападения - девять ракет и 16 беспилотников.

Ракетами враг бил по Днепропетровской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 21 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 25-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской обл. и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл. Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска - рф", - говорится в сообщении. видео дня

К отражению воздушного нападения оккупантов привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных беспилотников. Еще пять дронов были локально потеряны в результате противодействия радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Удар РФ по Украине 21 сентября/ Воздушные силы ВСУ

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Что известно об ОТРК "Искандер"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, днем 20 сентября РФ ударила ракетами по Одессе - были разрушения и пострадавшие, было повреждено гражданское судно. Оккупанты повредили ракетами припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четыре человека получили ранения.

Вечером 20 сентября РФ ударила по образовательному центру в Днепре. В результате удара РФ по Днепру были частично разрушено здание образовательного центра и разбиты автомобили, рассказал Сергей Лысак.

Кроме этого, вечером 20 сентября россияне ударили по центру Харькова - было много разрушений, пострадали дети. Российские оккупанты трижды атаковали город - дважды били по Шевченковскому району, один раз по Киевскому.

В ночь на 21 сентября РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 человека погибли, среди них - ребенок. Ракетный удар оборвал жизнь 12-летнего мальчика, а также двух женщин - 75 и 79 лет. Сообщалось, что под завалами еще могут быть люди.

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