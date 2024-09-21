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"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2024, 03:29
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Агиль Рустамзаде убежден, что операции ВСУ, подобные Курской, могут начаться в других областях РФ.
ВСУ, Агиль Рустамзаде
Украинские военные применяют новый способ ведения боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Главред

Украина начала применять новый способ ведения боевых действий. Теперь ВСУ ведут маневренную войну, что дает серьёзные возможности по всей линии фронта. Об этом во время чата на Главреде рассказал азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

Он отмечает, что украинские военные могут осуществлять операции, которые позволяют выйти к важному объекту инфраструктуры или перерезать узел шоссейных дорог противнику. Также ВСУ могут изменить соотношение сил и средств на каком-нибудь участке фронта.

"Поэтому я выше и отметил индивидуальный почерк Сырского – непредсказуемость. Какими будут его следующие шаги, сложно предположить. Однако такая опция у украинской армии есть: если даже она выйдет из Курской области, у нее будут силы и средства, которые обучены ведению маневренной войны. Так что операции, подобные Курской, безусловно, могут начаться в других областях Российской Федерации", - сказал Рустамзаде.

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Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Наступление ВСУ в Курской области - главные новости

Напомним, Силы Обороны Украины на территории Курской области продолжили штурм Глушковского района, а также продвинулись на восток от Краснооктябрьского, что на юго-запад от Коренево.

Кроме того, в Курской области ВСУ уже достигли стратегической цели, дезориентировав врага и создав новую линию для ведения военных операций. Это позволяет оттянуть противника и не дать стране-агрессору России возможности направить дополнительные силы на Покровское направление.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область. На Курское направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские военные заканчивают операцию по взятию в окружение 6 тысяч российских оккупантов в Курской области. Это самый большой российский "котел" с начала полномасштабной войны.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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