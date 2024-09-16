Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде

Война закончится в 2025-м, но возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно, считает военный аналитик Агиль Рустамзаде.

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У России большие проблемы с бронетехникой, артиллерией 122 мм и получением разведданных – Рустамзаде / Коллаж: Главред, фото: Главред, Фейсбук Агиля Рустамзаде, Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с азербайджанским военным аналитиком и экспертом в сфере обороны и безопасности Агилем Рустамзаде. Общаясь с читателями, он рассказал о перспективах Курской операции и способности украинской армии начать продвижение в других областях России, спрогнозировал, сколько ещё РФ будет способна воевать, и с чем у неё наибольшие проблемы, а также назвал сроки, когда может завершиться война в Украине по оптимистичному и пессимистичному сценарию.

Представляем стенограмму чата с Агилем Рустамзаде.

Yaroslav: Россия начала контрнаступление в Курской области. Как вы оцениваете шансы ВСУ удержаться там и группировку российских войск, брошенную для выполнения задачи по вытеснению украинских войск?

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Агиль Рустамзаде: Главнокомандующий украинскими войсками генерал Сырский отличается своим интересным почерком неопределённости. Потому спрогнозировать, где и когда он нанесёт удар, весьма сложно не только мне, но и российским разведывательным службам.

По данным украинских источников, Россия накопила около 70 тысяч бойцов для выдавливания украинских войск с территории Курской области.

Особенность Курской операции состоит в следующем. В Курской области примерно 1200 квадратных километров являются зоной огневого контроля, то есть там не было фиксированной линии фронта и не было типичного для линейной обороны сосредоточения сил и средств. Этим данная операция отличается от всех других, которые осуществлялись в этой войне.

Возможно, украинская армия будет сокращать зону своего контроля до 10-километровой полосы вдоль линии границы, чтобы сосредоточить там свои ударные войска и наносить огневое поражение российской армии. Ведь для Курской операции не так важно, на какое расстояние продвинулась украинская армия, гораздо важнее – какой урон российской армии нанесут ВСУ. А выстраивать линейную оборону на территории Российской Федерации под обстрелами авиации, артиллерии и других средств поражения было бы нецелесообразно.

Ольга К.: Если российским войскам не удастся выдавить из Курской области украинскую армию до 1 октября, как приказал Путин, что дальше? Ведь очевидно, что российские войска, и так прореженные и потрепанные летней наступательной кампанией в Украине, понесут дополнительные потери при наступательных действиях на Курщине.

Агиль Рустамзаде: Получим плюс-минус статус-кво. Сейчас активные боевые действия происходят на двух участках фронта – в Курской и Донецкой областях. Донецкое направление – это приоритет для России, и там бои будут продолжаться при любом раскладе.

Если российские войска не смогут выдавить украинские с территории Курской области, они будут ждать либо соответствующих погодных условий, т.е. сезона дождей, либо накопления дополнительных резервов.

Вава: Поначалу сложилось впечатление, что Россия решила пожертвовать Курской областью лишь бы взять Покровск. Сейчас, судя по информации Института изучения войны, часть войск с Покровского направления РФ перебросила в Курскую область, совсем немного не дойдя до города. Россия решила попробовать угнаться за двумя зайцами сразу – и Покровск взять, и Курскую область освободить? Или она пересмотрела приоритеты?

Агиль Рустамзаде: Нет, речь не идёт о пересмотре приоритетов.

Если войска продвигаются слишком быстро, то получается выступ, который противник может срезать. Российское командование, видимо, решило снизить темп наступления на Покровском направлении, чтобы наступать фронтом, не вырываясь нигде вперёд. Сейчас у России есть соблазн взять в клещи Угледар – опорный населённый пункт украинской армии, о который россияне бьются головой и ломают зубы уже второй год.

У России не было цели – кровь из носу добежать до Покровска. Да, город Покровск – это важная задача для РФ, но это не означает, что нужно вытягивать "кишку", длинной 10 км, которую либо в любой момент сможет срезать украинская армия, либо она будет находиться под постоянным огневым контролем.

Российская армия движется фронтом. И пока украинские войска на этом направлении ситуацию стабилизировать не смогли, т.е. купировать полностью наступательные действия Российской Федерации на Покровском направлении.

По моим оценкам, с Покровского направления в Курскую область Россия перебросила минимальное количество войск, отсутствие или наличие которых вряд ли бы смогло сыграть сколь-нибудь значимую роль в операции на Покровском направлении.

У России есть соблазн взять в клещи Угледар – опорный пункт ВСУ, о который россияне ломают зубы второй год, отметил Рустамзаде / Telegram

Главред: Но ведь Сырский заявил, что ВСУ остановили продвижение российских войск на Покровском направлении.

Агиль Рустамзаде: На Покровское направление, именно к городу Покровску украинская армия перебросила резервы. Однако российские войска увидели замысел ВСУ и стали развивать другую тактику – наступление по различным другим участкам фронта. Цель ясна – измотать украинскую оборону.

Возможно, российские войска и не возьмут город Покровск этой осенью и зимой. Для них сейчас важнее измотать украинскую армию и украинское общество. А одним захваченным населенным пунктом меньше, одним больше – для России сейчас это значения не имеет.

Главред: Если вспомнить, сколько Россия пыталась взять Бахмут – бои за него шли больше полугода, сколько она пытается взять Угледар, о чем вы уже сказали, то, наверное, даже задавшись целью захватить Покровск, бои за него тоже затянулись бы не на один месяц?

Агиль Рустамзаде: Конечно.

Впрочем, Россия стала применять другую тактику. Если бы российские войска подошли вплотную к Покровску, неминуемо начались бы бои за город. Однако российская авиация активно применяет управляемые авиабомбы, и с ними пока что Украина ничего не может поделать. И российские войска сейчас берут города просто тем, что сносят их под ноль. Потому, скорее всего, уже не сможет повториться бахмутский сценарий, когда Россия брала город месяцами. У РФ есть возможность сровнять город с землёй, после чего войскам не за что там зацепиться и длительное время оборонять его.

Потому эта аналогия с операцией по захвату Бахмута не совсем верна – так уже не будет.

Terentij: Главком Сырский заявил, что ВСУ остановили продвижение российских войск на Покровском направлении. Означает ли это, что угроза для Днепропетровской области пока снята с повестки дня?

Агиль Рустамзаде: А для Днепропетровской области и не было угрозы. Мы не видим группировки российских войск, которая смогла бы большим бронированным кулаком пробить оборону и подойти к Днепру. Для этого России нужна группировка численностью 100-200 тысяч человек, но её нет. Возможности и опции подойти к Днепру у российской армии я не видел месяц назад, не вижу ее сейчас, не появится она у России и через две недели.

Денис_54: Курская операция – как вам видятся ее перспективы? У украинских войск есть шанс взять под контроль какие-либо важные объекты или населенные пункты там, ту же Курскую АЭС, Курчатов? Да и вообще, есть ли такая цель, как вам кажется?

Агиль Рустамзаде: Вопреки информационному шуму, который поднялся в первые недели Курской операции, когда выдвигались теории о захвате Курска, Курчатова и Курской АЭС, война развивается по своим законам. Украинская армия не привлекала достаточное количество сил и резервов, чтобы выйти на Курчатов. А сейчас, когда Россия перебросила в Курскую область большую группировку своих войск, украинская армия тем более не будет атаковать эти города.

Федоренко Г.: Как, по вашему мнению, Курская операция ВСУ повлияла на ход войны, что она принципиально изменила?

Агиль Рустамзаде: Курская операция повлияла на ход войны – и в военном, и в политическом, и в информационно-медийном смысле. Однако эта операция не достигла полноценного успеха, потому что Россия не пошла на уловку Украины и не вытянула в короткие сроки значительного количества своих войск с Покровского направления, чтобы воспрепятствовать украинской армии в Курской области.

Однако, в целом, Курская операция была достаточно дерзкой, и она оказала не только военное, но и военно-политическое, и информационно-психологическое воздействие как на командование российских войск, так и на российских граждан.

ВСУ могут выйти из Курской области и начать такие же операции в других областях России – Рустамзаде / УНИАН

Dorris: Зеленский в интервью NBCNews сказал, что Украина не обязательно будет менять территории на территории. Как можно использовать фактор контроля над районами Курской области? Эти районы нужны больше для военных маневров или переговоров?

Агиль Рустамзаде: Через Курскую область проходит часть логистики в Сумскую и другие области и районы, через которые идёт подпитка материальными ресурсами и живой силой войск РФ, находящихся на территории Украины. И эта логистика была нарушена благодаря Курской операции. Какой-либо другой военной целесообразности этой операции на данный момент для Украины нет.

Тратить такой драгоценный ресурс, как живая сила, а также материальные ресурсы для того, чтобы удерживать часть Курской области для обмена впоследствии на какие-либо политические возможности, Украина вряд ли будет, на мой взгляд. Ситуация динамична, и уже через неделю всё может существенно измениться.

В проведение политических переговоров в 2024 году я не особо верю, потому что главная скрипка коллективного Запада – США: пока там не придёт к власти новая политическая элита, вряд ли можно ждать какой-либо определённости что в политических процессах, что в военных.

Joker: Насколько вероятными вы считаете новые сюрпризы от украинской армии, подобные Курской операции, в других областях России (Белгородской, Брянской, Воронежской) или на каких-то направлениях украинского фронта?

Агиль Рустамзаде: Украина начала применять новый способ ведения боевых действий – она стала вести маневренную войну с ассиметричными нотками. Это даёт ей серьёзные возможности на всей линии фронта. Это позволяет ей осуществлять операции, позволяющие выйти к какому-либо важному объекту инфраструктуры или перерезать узел шоссейных дорог противнику, или резко изменить соотношение сил и средств на каком-нибудь участке фронта.

Поэтому я выше и отметил индивидуальный почерк Сырского – непредсказуемость. Какими будут его следующие шаги, сложно предположить.

Однако такая опция у украинской армии есть: если даже она выйдет из Курской области, у нее будут силы и средства, которые обучены ведению маневренной войны. Так что операции, подобные Курской, безусловно, могут начаться в других областях Российской Федерации.

Ия: Агиль, Россия регулярно грозит Украине ядерным ответом, предупреждая, что нельзя пересекать нарисованные ею "красные линии". Однако Курская операция и заход ВСУ, армии неядерного государства, на территорию ядерной России доказали, что "красные линии" Кремля очень гибкие, легко сдвигаются. На ваш взгляд, есть ли угроза, что ядерное оружие таки скажет свое слово в этой войне? И что будет той красной линией, после пересечения которой это случится?

Агиль Рустамзаде: В 2022 году состоялась встреча на высшем уровне, где Америка выставила применение ядерного оружия Россией своей "красной линией". Эта линия будет активна до тех пор, пока Россия не начнёт проседать. Если РФ будет так сильно проседать, как в своё время Советский Союз, то тогда американская "красная линия" утратит свою актуальность.

Главред: На ваш взгляд, Запад, в частности, США, допустит, чтобы Россия повторила участь Советского Союза? Допустит ли Америка развал Российской Федерации?

Агиль Рустамзаде: До сих пор нынешняя политическая элита западных стран, в частности, США, делала очень много, чтобы не допустить такого сценария. В частности, этим объясняются и объёмы военной помощи Украине: военная помощь предоставляется не в тех объёмах, которые позволяют хотя бы нормально защищаться.

Каким будет видение новой политической элиты США, мне сложно сказать. Однако большого ослабления Российской Федерации не хочет никто. Никто не хочет, чтобы Россия развалилась, как Советский Союз. В том числе из-за очень больших запасов ядерного оружия у России, которое может "разбежаться" по всему миру.

Потому Украине помогают так, чтобы она не могла нанести слишком большой ущерб Российской Федерации.

Дарий: Уже очевидно, что разрешение США бить западными оружием вглубь территории России не за горами. Что, по-вашему, это решение изменит в ходе войны? Чем оно усложнит жизнь агрессору-России?

Агиль Рустамзаде: Это не в первый раз, когда Запад видит, что Украине становится сложно вести войну. И в такие моменты он или увеличивает объёмы поставляемого оружия, или расширяет возможности Украины наносить удары по России, чтобы ВСУ не начали проигрывать. Это разрешение – из той же серии.

Предоставление Украине разрешения наносить удары западным оружием дальностью 300-350 км по России позволит воздействовать на логистику российских войск, разрушать узлы железных и автомобильных дорог. Это на 20% ослабит возможности российской армии и в какой-то мере поможет Украине.

Ситуация, когда сохраняется шаткий баланс сил, вполне устраивает коллективный Запад. Такового его видение того, какой должна быть война между Украиной и Россией. Когда на Западе видят, что Украина начинает слабеть, предпринимают шаги такого характера.

Hunter: Когда, по-вашему, закончится российское наступление, когда иссякнут у России ресурсы для наступательных операций?

Агиль Рустамзаде: Это достаточно сложный вопрос, потому что у России есть большие запасы советского оружия, которое ей удается расконсервировать и вводить в бой. У России до конца 2025 года будет возможность проводить наступательные действия живой силой. РФ уже сейчас использует мало техники и больше живой силы. Это то, что называют российскими "мясными штурмами". Это нонсенс, когда против укреплённой линии обороны российские солдаты наступают на мотоциклах.

Украина может наносить удары западным оружием по приграничным областям РФ, удары вглубь территории России – не за горами / Инфографика Главреда

Serzh: Как вы оцениваете запас сил Российской Федерации – сколько еще лет она способна вести войну? С какими ресурсами у нее очевидные проблемы? Например, тот факт, что Россия начала закупать ракеты у КНДР и Ирана, говорит о том, что ее запасы ракет заканчиваются?

Агиль Рустамзаде: Нет, у России не заканчиваются запасы ракет. Однако у неё есть проблема с управляемым оружием, которое бьёт на глубину до 100 км. Из-за того, что у россиян таких ракет нет, они вынуждены использовать Искандеры, которых производится мало, либо ракеты KN-23, например, для того, чтобы нанести удар по опорному пункту батальона – это совершенно не оправдано ни с экономической, ни с военной точек зрения. У россиян был пробел в управляемых ракетах дальностью 50-100 км, вот они и пытаются этот пробел заполнить.

Кроме того, Украина использовала тактику дронов-перехватчиков, из-за этого у России проблемы с разведкой и ситуационной осведомлённостью. У РФ нет такой опции, как у Украины – получать такие разведданные, которые дают западные партнёры. Россияне вынуждены полагаться на оперативно-тактическую разведку, которую осуществляют разведывательные дроны. А украинцы научились эти дроны сбивать. Потому у России большая проблема с получением разведывательных данных.

Также у России большие проблемы с бронетехникой, артиллерией калибра 122 мм и т.д. В общем, у россиян не всё так гладко. Но – их больше, и живой силой России пока удаётся нивелировать проблемы.

Жаров: Что за игры Лукашенко со своими войсками устроил на границе с Украиной, зачем подтянул туда войска? Беларусь может вступить в войну? И сколько белорусская армия может продержаться, сойдясь в бою с украинской?

Агиль Рустамзаде: История о якобы стягивании Беларусью войск к украинской границе – это часть истерии, которая искусственно раздувается некоторыми СМИ в информационном пространстве Украины. Эту информацию искусственно разгоняют и в Беларуси, чтобы показать руководству союзного государства, что белорусы при делах и тоже что-то делают. Ну и, естественно, россияне разгоняют эту информацию, чтобы запугивать украинское население.

По моим данным, количество белорусских военнослужащих у границы увеличено до 1,5 тысяч человек. Это не та численность группировки, которой можно хотя бы защищаться, не то что нападать на Украину. Для осуществления наступательных операций необходима также логистика, боевое слаживание и пр., но ничего подобного, никаких таких мероприятий за последние три-четыре месяца Беларусь не проводила.

Кроме того, большинство артиллерийских боеприпасов, реактивных систем залпового огня Беларусь передала России, и у неё нет запасов боеприпасов, чтобы вести боевые действия хотя бы три недели.

А украинская армия сможет расправиться с белорусской только лишь дронами. Ей даже не придётся пересекать границу и заходить на территорию Беларуси. Только дронами ВСУ белорусской армии могут очень попить кровь. Белорусская армия не готова и не готовилась к противостоянию в войне дронов.

И что самое важное – Лукашенко попытается избежать "славы" человека, который начал войну между "двумя братскими славянскими народами". Он пытался делать это и раньше и будет пытаться в дальнейшем. Вероятно, украинцы сейчас не согласятся – мол, "какие нам белорусы братья", но Лукашенко считает народы братскими, а потому попытается избежать войны.

ВСУ могут расправиться с белорусской армией только лишь дронами, считает Агиль Рустамзаде / Минобороны Беларуси

Гал_67: Сколько, по вашим оценкам, еще может продолжаться война в Украине? Какими вам видятся оптимистичный и пессимистичный сценарии?

Агиль Рустамзаде: Оптимистический сценарий предполагает завершение войны где-то в конце февраля 2025 года. Он реализуется в том случае, если США примут решение намного увеличить поток оружия, задействует разные санкционные механизмы, которые заставят руководство Российской Федерации пойти на компромисс в переговорах, который устроит обе стороны.

Пессимистичный сценарий предполагает, что переговоров не будет, с оружием у Украины всё будет более-менее окей, санкционный механизм будет потихоньку углубляться – и тогда к концу 2025 года Россия может истощиться в военно-экономическом смысле, и война прекратится.

Главред: Одно уточнение – а эти сценарии предполагают возвращение Украины к границам 1991 года?

Агиль Рустамзаде: Нет. На мой взгляд, для Украины будет уже очень большим успехом, если она отвоюет своё право на независимость и возможность принимать решение относительно вступления в НАТО и Евросоюз. Ведь Украина может столкнуться с тем, что ей предложат возвращение отдельных территорий взамен на её нейтралитет. И если Киев согласится, я считаю, вы воевали зря. Поскольку в этом случае через 5-7 лет Украина вновь "вернётся в лоно матушки-России", как это случилось с Грузией.

Главред: То есть речь идёт о прекращении боевых действий по той линии фронта, что есть сейчас. Правильно ли я вас поняла?

Агиль Рустамзаде: Главные вопросы – останется ли Украина независимой, и заставят ли её обязаться быть нейтральным государством. В ситуации, когда определяется перспектива развития государства, вопрос территорий, линии фронта и границ, отходит на второй план. Иными словами, Украина может столкнуться с выбором: либо сохранить независимость, за что и воевали, либо стать нейтральным государством, которое уже через 5-10 лет вновь окажется под влиянием России. Если сценарий нейтралитета станет реальностью, какая тогда разница, где будут проходить границы новой УССР?

Главред: Тогда что оптимистичный, что пессимистичный сценарии – это лишь временное решение, и через несколько лет война начнется вновь, потому что ни в России не будут довольны таким результатом, ни в Украине. Разве не так?

Агиль Рустамзаде: По моему мнению, справедливым итогом войны станет вступление Украины в НАТО. Если Украина будет членом Альянса, больше на неё никто не нападёт. Территории – это дело компромиссов. Я считаю, что в случае завершения войны путём переговоров первым пунктом должно быть вхождение Украины в НАТО. И любой другой сценарий, исключающий вступление в Альянс, в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет проигрышным.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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