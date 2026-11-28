Уксус удаляет незаметные остатки пищи со дна посуды, но обычную мойку он не заменит.

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Что нужно сделать со сковородой перед жаркой яичницы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Почему яйцо прилипает даже к чистой на вид сковороде

Вредит ли уксус антипригарному покрытию

Все привыкли жарить яйца на масле. Кажется, что это вполне логичный и правильный вариант. Однако всего один ингредиент может полностью изменить представление о приготовлении яичницы.

Главред решил разобраться, что налить на сковороду, чтобы яйца не прилипали.

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Почему на сковороду нужно наливать уксус

Несколько капель уксуса на сковороде перед жаркой яиц удаляют остатки пищи, из-за которых белок прилипает ко дну, а яйцо рвется, когда его переворачивают. Так поверхность становится более ровной ещё до того, как на неё попадут растительное или сливочное масло, пишет Diario Uno.

Бывает, что сковорода кажется чистой, но на ней остались пригоревшие следы от предыдущего приготовления или неровный налет. Из-за них яичница с целым желтком часто разваливается и превращается в жидкую массу.

Порядок действий прост: немного уксуса брызгают на холодную сковороду, вытирают чистой сухой салфеткой и только потом добавляют жир. Уксус не заменяет антипригарное покрытие. Он лишь снимает тонкую пленку и засохшие остатки, к которым прилипает белок.

Не испортит ли уксус сковороду

Этот приём не наносит вреда антипригарному покрытию, если использовать небольшое количество уксуса и не тереть поверхность абразивными средствами. На вкус готового яйца он также не влияет.

От ежедневного ухода этот шаг не освобождает. После приготовления сковороду всё равно нужно мыть мягким моющим средством и мягкой губкой. От царапин, которые оставляют металлические лопатки и вилки, уксус также не защищает.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Где ещё уксус пригодится на кухне

Пищевой уксус в небольшом количестве, чтобы не перебить вкус блюда, помогает ещё в нескольких привычных кулинарных ситуациях:

картофель и батат: если сбрызнуть сырые клубни уксусом перед жаркой, они теряют часть крахмала, получаются хрустящими снаружи и нежными внутри;

если сбрызнуть сырые клубни уксусом перед жаркой, они теряют часть крахмала, получаются хрустящими снаружи и нежными внутри;

бобовые: столовая ложка уксуса при варке нута, чечевицы или фасоли помогает им не развариваться;

столовая ложка уксуса при варке нута, чечевицы или фасоли помогает им не развариваться; овощи и фрукты: разбавленный в воде уксус помогает смыть грязь и остатки с поверхности перед едой или приготовлением;

разбавленный в воде уксус помогает смыть грязь и остатки с поверхности перед едой или приготовлением; мясо: в маринаде уксус размягчает волокна и придает кислинку перед запеканием, приготовлением на гриле или жаркой.

Как приготовить вкусную яичницу на завтрак - видео:

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