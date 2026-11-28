После заявления президента Украины о "странной" дружбе лидера США с российским диктатором Трамп объяснил свой подход стремлением прийти к соглашению.

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Издание полагает, что Трамп пытается сохранить свои теплые отношения с диктатором / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншоты из видео

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Трамп включил Украину в совместное заявление с генеральным секретарем НАТО

В оригинале призыв не расширять войну касался только России

Путина Трамп призвал прекратить агрессию в Европе

Президент США Дональд Трамп, публикуя в своей социальной сети совместное заявление с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, добавил в него Украину. В согласованном тексте говорилось о том, что действий, расширяющих войну, должна избегать только страна-агрессор Россия, а в версии Трампа этот призыв адресован уже обеим сторонам.

Расхождение видно при сравнении заявления на сайте НАТО с постом Трампа в Truth Social. На это обратило внимание издание The Kyiv Independent.

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Трамп и Рютте встретились вечером 25 ноября в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Главными темами разговора стали война России против Украины и конфликт в Иране.

В тексте, обнародованном Альянсом, ответственность за возможное расширение войны возлагается исключительно на Москву.

"Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего мирного урегулирования войны", - говорится в заявлении на сайте НАТО.

В посте Трампа тот же фрагмент звучит иначе.

"...важность того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну", - написал президент США.

Как Трамп отреагировал на возмущение со стороны Зеленского

В отдельном посте Трамп сообщил, что во время встречи в китайском Шэньчжэне долго беседовал с Путиным о прекращении военной агрессии. По словам президента США, это необходимо для скорейшего достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Я долго говорил о том, что хотел бы, чтобы президент Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе", - написал Трамп.

Какие именно действия в Европе он имел в виду, Трамп не уточнил. В то же время, как пишет The Washington Post, президент США защитил свои отношения с Путиным после того, как Владимир Зеленский назвал их дружбу странной и сравнил её с дружбой с Гитлером во время Второй мировой войны.

Отвечая журналистам, Трамп объяснил свой подход стремлением договориться.

"Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить убийства", - сказал Трамп.

По его словам, главная проблема урегулирования заключается в том, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга.

Хронология прекращения войны Трампом / Инфографика: Главред

Чего Трамп хочет от встреч с Путиным

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду накануне саммита в Шэньчжэне отметил, что самая уязвимая позиция среди трех лидеров именно у Трампа.

"Наиболее уязвимая позиция - у Трампа. Он хочет что-то выторговать в последний момент. Надеется, условно говоря, свести счёты к нулю: вдруг удастся чего-то добиться, хоть что-то решить для американской политики. После поражения на выборах в Конгресс ему нужно что-то делать, искать возможности", - подчеркнул эксперт.

Помимо политического расчета, Розумный усмотрел в поведении президента США и личный мотив.

"Думаю, есть еще и психологический аспект. Трамп, скорее всего, завидует Путину и Си Цзиньпину как пожизненным правителям своих стран. Он восхищается такими людьми, встречался с Ким Чен Ыном. Оказаться в их кругу, почувствовать себя таким же "королём" - это, очевидно, некий неуловимый, иррациональный бонус от встречи", - пояснил Розумный.

Трамп и Путин - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп заявил, что был очень жестким по отношению к стране-агрессору России. Он также допустил участие Путина в саммите G20 в Майами. По словам Трампа, российский диктатор хотел бы завершить войну, но для этого необходимо согласие обеих сторон.

Зеленский в интервью BBC прокомментировал жесты Трампа в отношении Путина. Президент Украины назвал кремлевского диктатора агрессором и убийцей, который принес фашизм в XXI век. Он подчеркнул, что такие жесты очень болезненны для семей, потерявших дочерей и сыновей.

Сам Трамп ранее объяснял свою риторику в отношении Путина. Президент США заявил, что должен заключить соглашение, и этим объяснил, почему называет Путина другом. Трехсторонний саммит США, Китая и России состоялся в Шэньчжэне 19 ноября.

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