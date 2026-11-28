Мандарины могут долго оставаться свежими, если правильно выбрать место для их хранения.

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Как хранить мандарины / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как правильно хранить мандарины дома

Сколько хранятся мандарины в холодильнике и при комнатной температуре

Почему мандарины засыхают и как предотвратить появление плесени

Мандарины часто покупают впрок, но при неправильном хранении они быстро теряют сочность, а на кожуре может появиться плесень. Чтобы цитрусовые дольше оставались свежими, важно правильно выбрать плоды и найти для них подходящее место дома.

Главред расскажет о нескольких простых правилах, которые помогут продлить срок их хранения.

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Как выбрать мандарины

Продолжительность хранения во многом зависит от качества фруктов, пишет Modern Life. При покупке обращайте внимание на кожуру: она должна быть целой, без вмятин, трещин, темных пятен и следов гнили. Поврежденные мандарины быстрее портятся, поэтому для длительного хранения они не подходят.

Свежий плод должен быть упругим, но не слишком твёрдым или мягким. Кожица должна плотно прилегать к мякоти. Также стоит обратить внимание на запах: качественные мандарины имеют приятный цитрусовый аромат без затхлости.

Не обязательно выбирать плоды с идеально оранжевой кожурой. Небольшие зеленые участки не означают, что мандарины невкусные или недозрелые. А вот наличие листочков не всегда свидетельствует о свежести фруктов.

Сколько хранятся мандарины

Срок хранения мандаринов зависит от температуры и влажности воздуха. В холодильнике при температуре 2–6 градусов они могут храниться до двух недель. При комнатной температуре фрукты желательно съесть в течение 7–10 дней.

Мандарины также можно хранить на балконе или в подвале, если там достаточно прохладно, сухо и нет резких перепадов температуры. При этом важно следить, чтобы плоды не замерзали и не контактировали с излишней влагой.

Как хранить мандарины в холодильнике

Холодильник считается одним из лучших мест для длительного хранения мандаринов. Прежде чем положить фрукты внутрь, убедитесь, что их кожура сухая. Если на ней осталась влага, осторожно промокните плоды бумажным полотенцем.

Лучше всего хранить мандарины в ящике для овощей, открытом контейнере или бумажном пакете. Не оставляйте их в плотно завязанном полиэтиленовом пакете: из-за недостаточной вентиляции внутри скапливается конденсат, а это способствует появлению плесени.

Также не стоит класть мандарины рядом с яблоками, бананами, грушами и другими фруктами, которые выделяют этилен. Этот газ ускоряет созревание, из-за чего цитрусовые могут быстрее портиться. Время от времени проверяйте запасы и удаляйте плоды с признаками гнили или плесени.

Как хранить мандарины на балконе

Если балкон застеклен и там поддерживается стабильная прохладная температура, его также можно использовать для хранения цитрусовых. Главное, чтобы фрукты не замерзали, не перегревались на солнце и не лежали в сыром месте.

Перед укладкой переберите мандарины и оставьте только целые и сухие плоды. Каждый из них можно завернуть в бумагу, чтобы уменьшить контакт между фруктами и защитить кожуру от лишней влаги.

После этого разложите мандарины в один слой в картонной или деревянной коробке с отверстиями для вентиляции. Не ставьте её непосредственно на пол - лучше использовать полку. Периодически осматривайте фрукты и убирайте те, что начали портиться.

Где хранить мандарины при комнатной температуре

Если дома нет возможности хранить мандарины в холодильнике, их можно оставить на кухне. Для этого подойдет обычная миска или корзина. Важно разложить фрукты в один слой, чтобы они хорошо проветривались и не прижимались друг к другу.

Выбирайте место подальше от плиты, батарей, обогревателей и прямых солнечных лучей. Из-за высокой температуры мандарины быстрее теряют влагу, их кожура морщится, а мякоть становится менее сочной. Также регулярно проверяйте фрукты, чтобы вовремя заметить признаки порчи.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Можно ли замораживать мандарины

Замораживать целые мандарины не рекомендуется, поскольку после размораживания их мякоть становится мягкой и водянистой. Зато можно заморозить очищенные дольки. Для этого разложите их на подносе, дождитесь замораживания, а затем переложите в герметичный пакет или контейнер. Такие мандарины подойдут для приготовления смузи, коктейлей и десертов.

Почему мандарины плесневеют в холодильнике

Чаще всего плесень появляется из-за избыточной влажности и неправильного хранения. Если положить мандарины в закрытый пакет или контейнер, внутри может скапливаться конденсат. В таких условиях фрукты быстрее портятся.

Чтобы этого не произошло, не мойте мандарины перед хранением, не кладите их мокрыми в холодильник и обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. Если на одном из плодов появилась плесень, его нужно сразу убрать вместе с теми фруктами, к которым он прикасался.

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