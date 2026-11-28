Рецепт очень вкусных рожков с начинкой.

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Рецепт очень вкусной праздничной закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

На праздники хочется удивить родных и близких вкусными и красивыми закусками. В этом помогут эффектные конусы из тортильи, которые готовятся менее 30 минут.

Главред узнал, что рецептом этой закуски на своём YouTube-канале поделилась украинская кулинарная блогерша Анна под ником gotuyemo_v_kayf.

Эффектная закуска на праздничный стол - рецепт

Ингредиенты:

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Тортилья 3 шт.

Вареное куриное филе - 200 г

Вареные яйца - 2 шт.

Грибы - 150 г

Лук 1 шт.

Маринованные огурцы - 2 шт.

Майонез

Желток для смазывания

Кунжут

Укроп

Консервированная кукуруза

Тортильи разрезаем пополам и формируем из них конусы, которые нужно скрепить шпажками, смазать желтком и посыпать кунжутом. Ставим их в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут.

За это время обжариваем измельченные грибы с луком. После этого нарезаем яйца, курицу и огурцы кубиками. Смешиваем грибы, курицу, яйца, маринованные огурцы и майонез.

Наполняем конусы начинкой. Края верхушки конусов обваливаем в измельченном укропе, а серединку - в кукурузе.

Приятного аппетита!

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