На праздники хочется удивить родных и близких вкусными и красивыми закусками. В этом помогут эффектные конусы из тортильи, которые готовятся менее 30 минут.
Главред узнал, что рецептом этой закуски на своём YouTube-канале поделилась украинская кулинарная блогерша Анна под ником gotuyemo_v_kayf.
Эффектная закуска на праздничный стол - рецепт
Ингредиенты:
- Тортилья 3 шт.
- Вареное куриное филе - 200 г
- Вареные яйца - 2 шт.
- Грибы - 150 г
- Лук 1 шт.
- Маринованные огурцы - 2 шт.
- Майонез
- Желток для смазывания
- Кунжут
- Укроп
- Консервированная кукуруза
Тортильи разрезаем пополам и формируем из них конусы, которые нужно скрепить шпажками, смазать желтком и посыпать кунжутом. Ставим их в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут.
За это время обжариваем измельченные грибы с луком. После этого нарезаем яйца, курицу и огурцы кубиками. Смешиваем грибы, курицу, яйца, маринованные огурцы и майонез.
Наполняем конусы начинкой. Края верхушки конусов обваливаем в измельченном укропе, а серединку - в кукурузе.
Приятного аппетита!
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