Читайте в материале:
- Наггетсы с моцареллой и маринарой превращаются в куриный пармеджано
- Равиоли заменяют листы лазаньи и не требуют варки
- Замороженные бананы и цветная капуста делают десерты и смузи более густыми
Что приготовить из замороженных продуктов, если на полноценный ужин нет времени? Кулинары советуют не разогревать полуфабрикаты как есть, а собирать из них новые блюда: буррито из завтрака в миске (breakfast bowl), энчилады из тако, лазанью из равиоли или мини-пиццу из бейгла. В общем, можно приготовить как минимум 12 простых блюд из замороженных продуктов, которые годами лежат в морозилке.
Подборку таких лайфхаков составила автор кулинарного издания Tasting Table Андреа Манокян. По её словам, большинство идей не требует особых навыков: достаточно одного-двух дополнительных ингредиентов - соуса, сыра или тортильи.
Главное преимущество таких блюд - экономия времени, ведь часть работы уже проделана на этапе замораживания.
Что приготовить из замороженных продуктов на завтрак
Замороженный завтрак в миске (breakfast bowl) с картофелем, яйцами, сыром, колбасой и беконом легко превратить в сытное буррито. Достаточно переложить разогретое содержимое в тортилью, свернуть и по желанию добавить острый соус или сальсу.
- Вафли вместо хлеба. Замороженные вафли поджаривают в тостере, смазывают маслом и добавляют яйцо, сыр или бекон - получается сэндвич на завтрак.
- Пицца из бейгла. Бейглы в морозилке хранятся около трёх-четырёх месяцев. Перед добавлением соуса их стоит разрезать и подсушить, чтобы основа не размокла, а затем запечь с начинкой в мини-печи или аэрогриле.
Блюда из полуфабрикатов на обед и ужин
Для быстрых энчилад понадобятся всего три ингредиента - замороженные тако, соус для энчилад и тёртый сыр, а на приготовление уйдёт около 20 минут. Чтобы сыр не пригорел, тако сначала запекают с соусом и только потом посыпают сыром.
- Лазанья из равиоли. Замороженные равиоли выкладывают в форму с соусом маринара и сыром и запекают без предварительной варки.
- Сэндвич с рыбными палочками. Палочки запекают или обжаривают на сковороде и кладут в багет с салатом, помидорами, маринованными огурцами и майонезом.
- Куриный пармеджано из наггетсов. Наггетсы выкладывают слоями с соусом маринара, пармезаном и специями, посыпают моцареллой и запекают, пока сыр не расплавится.
- Боул с котлетой для бургера. Котлету нарезают и подают на рисе, киноа или листьях салата с огурцами, помидорами, луком и соусом.
- Жареный рис. Замороженный рис помогает "растянуть" остатки вчерашнего ужина: его обжаривают с овощами, яйцами и тем, что есть в холодильнике.
Самым простым из этих рецептов автор называет блюдо из наггетсов.
"Всего два ингредиента превращают замороженные куриные наггетсы в простое итальянское блюдо, которое понравится и детям, и взрослым", - пишет Манокян.
Что приготовить из замороженных бананов и слоеного теста
Бананы, которые не успели съесть, не стоит выбрасывать: их можно очистить, нарезать и заморозить, а затем взбить в блендере с ореховой пастой. Получается десерт, похожий на мягкое мороженое, который дополняют ягодами, шоколадной крошкой, кленовым сиропом или корицей.
Слоеное тесто перед выпечкой размораживают на ночь в холодильнике или около часа на столе. Из него готовят тарт с сезонными фруктами - нектаринами летом или яблоками осенью.
Еще одна идея касается смузи: замороженный рис из цветной капусты почти не имеет вкуса, но делает напиток гуще и менее сладким. К нему хорошо подходят замороженные ягоды, какао или корица.
Как превратить замороженные полуфабрикаты в новое блюдо?
Автор Tasting Table советует относиться к морозилке как к запасу заготовок, а не готовых блюд.
"Немного креативности и любознательности дают на кухне немало", - отметила она.
Смотрите видео - Семь способов превратить замороженные готовые блюда в полноценный ужин:
Как сообщал Главред, сырое мясо и птица при постоянной температуре -18 °C или ниже остаются безопасными для употребления в течение неограниченного времени. В то же время сроки хранения мяса в морозилке зависят от того, как долго оно сохраняет вкус и текстуру. Поэтому перед замораживанием продукты рекомендуется правильно упаковывать.
Еще один бытовой лайфхак касается экономии. На фоне роста стоимости коммунальных услуг эксперты подсказали, что положить в морозилку для экономии. Этот простой трюк должен помочь уменьшить счета.
Морозильную камеру используют и для хранения специй. Кулинары объяснили, зачем класть лавровый лист в морозилку. При неправильном хранении эта специя быстро теряет аромат.
Вам также может быть интересно:
- Жареная рыба получится с корочкой, как в ресторане: что нужно добавить в кляр
- Мясники сливают первую воду во время варки свиных ножек - зачем
- Секрет вкусного риса не в специях: кулинары раскрыли, что нужно добавить при варке
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред