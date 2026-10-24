Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные сроки

При -18°C продукт остаётся безопасным, однако жир постепенно горкнет, а сухой воздух иссушает волокна.

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Как долго можно хранить мясо в морозилке: сроки хранения свинины, курицы и фарша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как долго хранятся фарш, стейки, ребра и птица в морозильной камере

Как упаковать мясо, чтобы избежать ожогов от замораживания

По каким признакам видно, что мясо потеряло качество

Сырое мясо и птица, постоянно хранящиеся в морозильной камере при -18 °C или ниже, остаются безопасными бессрочно, однако вкус и текстура имеют свой "срок годности", который зависит от вида мяса, сообщает Ziare.com.

Тем, кто уже задумывался, можно ли повторно заморозить мясо из морозилки, стоит знать и основные сроки хранения. Главред выяснял, сколько времени можно хранить различные виды сырого мяса в морозильной камере и как правильно его упаковывать.

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Безопасно ли замороженное мясо и почему со временем ухудшается его качество

Замораживание - один из самых безопасных способов сохранить сырое мясо, особенно когда его покупают оптом, по акции или к особому случаю. Однако, по словам специалиста по пищевым технологиям, есть разница между тем, как долго мясо остается безопасным, и тем, как долго оно сохраняет оптимальный вкус и текстуру. Эта разница зависит от двух факторов: площади открытой поверхности и контакта с воздухом.

Если мясо постоянно находится при температуре -18 °C или ниже, оно остается безопасным в течение неограниченного времени. Поэтому эксперты советуют держать в морозильной камере термометр и периодически проверять температуру.

Однако качество ухудшается. При контакте с сухим воздухом морозильной камеры мясо теряет влагу, и на нём появляются сухие, обесцвеченные и затвердевшие участки, известные как ожоги от замораживания (freezer burn). Текстура ухудшается, а жир окисляется, из-за чего возникают неприятные привкусы и запахи, похожие на привкус просроченных продуктов. Ни одно из этих изменений само по себе не опасно, но они ухудшают качество готового блюда.

Сроки, приведенные ниже, касаются именно сохранения качества и отсчитываются со дня, когда продукт попал в морозильную камеру. Поэтому на каждой упаковке важно указывать дату закладки.

Сколько хранятся фарш и колбаски в морозильной камере

Фарш и сырые колбаски имеют одни из самых коротких сроков хранения. Фарш из говядины, свинины, баранины, телятины, курицы или индейки можно хранить в морозильной камере 3–4 месяца. Примерно столько же хранится мясо, нарезанное кубиками для рагу. Сырые колбаски любого вида лучше использовать в течение 1–2 месяцев.

Фарш (говядина, свинина, баранина, телятина, курица, индейка): 3–4 месяца.

(говядина, свинина, баранина, телятина, курица, индейка): 3–4 месяца. Мясо кубиками для рагу : примерно 3–4 месяца.

: примерно 3–4 месяца. Сырые колбаски: 1–2 месяца.

Причина в том, что измельчение увеличивает площадь контакта мяса с воздухом. Кислород вступает в реакцию с жиром, и появляется прогорклый привкус, напоминающий старые продукты или картон. В фарше жир распределен по всей массе и почти весь контактирует с воздухом, в том числе и с тем, что попало во время измельчения и упаковки. Большая поверхность также означает более быструю потерю влаги.

Сырые колбаски теряют качество ещё быстрее, чем фарш, ведь соль ускоряет прогоркание.

Сколько можно хранить в морозильной камере стейки, отбивные и свинину

Для стейков, отбивных и крупных кусков говядины, свинины, баранины и телятины USDA рекомендует употребить мясо в течение 4–12 месяцев после заморозки. Точный срок зависит от размера и формы куска. Крупные компактные куски имеют меньшую поверхность по отношению к массе, поэтому их можно хранить до года. Более тонкие стейки и отбивные лучше употребить в течение 4–6 месяцев.

Жирные куски быстрее прогоркают, и на это также влияет тип жира. Насыщенные жиры более устойчивы к прогорканию, а ненасыщенные портятся быстрее. Говяжий и бараний жир преимущественно насыщенный, тогда как в свином больше ненасыщенных жиров, поэтому он может прогоркать примерно в два раза быстрее, чем говяжий.

Поэтому замороженную свинину, особенно жирные куски, следует съесть раньше, в пределах рекомендуемого срока.

Как упаковать мясо, чтобы избежать ожогов от замораживания – видео:

Сколько хранятся ребра в морозильной камере

Свиные ребра, в частности из спинной части, и короткие говяжьи ребра сохраняют качество так же, как и другие цельные куски, то есть 4–12 месяцев. Отдельная проблема таких продуктов - оголенные кости, которые могут проколоть упаковку и пропустить воздух.

Чтобы этого избежать, концы костей рекомендуется обернуть несколькими слоями специальной бумаги для морозильной камеры или фольгой. После этого мясо упаковывают во второй слой упаковки.

Сколько хранить курицу в морозилке

Целая курица или индейка сохраняют качество в морозильной камере до 1 года. Кожа и компактная форма тушки защищают мясо от контакта с воздухом.

Части птицы имеют более короткие сроки хранения из-за большей открытой поверхности. Грудку, бедра, голени и крылышки курицы можно хранить до 9 месяцев. Фарш из курицы и индейки, как и любой другой фарш, хранится всего 3–4 месяца.

Как правильно упаковать мясо для морозильной камеры

Главная причина потери качества - воздух, поэтому мясо нужно упаковывать как можно плотнее. Лучший вариант - вакуумирование, которое удаляет почти весь воздух. Если вакууматора нет, пищевую пленку плотно прижимают к поверхности мяса, а затем оборачивают прочной фольгой или бумагой для морозильной камеры. Также можно положить мясо в zip-пакет для морозильной камеры, выпустив из него как можно больше воздуха.

Оригинальная магазинная упаковка подходит только для кратковременного хранения, ведь тонкая пленка и пенопластовые лотки пропускают воздух. Если мясо будет храниться в ней более 2 месяцев, USDA рекомендует дополнительно обернуть его прочной фольгой, пленкой или бумагой для морозильной камеры либо поместить всю упаковку в пластиковый пакет.

Мясо следует разделить на порции ещё до замораживания, чтобы размораживать только нужное количество. Фарш рекомендуется раскладывать тонким слоем: он быстрее замерзает и размораживается, а такие пакеты удобно складывать в стопку. На упаковке следует указать вид мяса, вес и дату замораживания.

Как понять, что замороженное мясо потеряло качество

Первый признак - ожог от замораживания. Это сухие, твёрдые серо-коричневые пятна там, где воздух попал на поверхность мяса. Такое мясо безопасно, но не самого лучшего качества, а небольшие поврежденные участки можно срезать перед приготовлением. Если ожоги большие, блюдо получится более сухим, поэтому мясо лучше использовать в блюдах длительного тушения: рагу, гуляш, мясо с фасолью. В таких рецептах жидкость и длительное приготовление компенсируют потерю влаги.

Второй признак - прогорклость из-за окисления жира, одна из главных причин потери вкуса. Прогорклое мясо имеет затхлый запах и явно неприятный вкус после приготовления. Как и ожоги, это влияет прежде всего на качество, а не на безопасность. Однако если мясо пахнет или имеет прогорклый вкус, оно превысило оптимальный срок хранения и не даст желаемого результата в блюде, об этом пишет Martha Stewart.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за размораживания / Главред - инфографика

Как хранить и готовить продукты – полезные советы

Как писал Главред, котлеты могут получиться в разы сочнее, если знать, что добавить в фарш. Домашние котлеты традиционно занимают особое место в украинской кухне. Обычно в фарш добавляют хлеб или панировочные сухари, чтобы сохранить влагу. Однако сделать котлеты еще сочнее и нежнее можно с помощью обычного тертого картофеля.

Главред также рассказывал о необычном трюке поваров: зачем добавлять натертое яблоко в фарш. Чтобы котлеты имели нежную текстуру и оставались сочными, стоит знать несколько кулинарных секретов. Опытные повара также советуют использовать доступный ингредиент, способный заметно улучшить консистенцию фарша, - обычное яблоко.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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