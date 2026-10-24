Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные сроки

Юрий Берендий
24 октября 2026, 17:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
При -18°C продукт остаётся безопасным, однако жир постепенно горкнет, а сухой воздух иссушает волокна.
Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные сроки
Как долго можно хранить мясо в морозилке: сроки хранения свинины, курицы и фарша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как долго хранятся фарш, стейки, ребра и птица в морозильной камере
  • Как упаковать мясо, чтобы избежать ожогов от замораживания
  • По каким признакам видно, что мясо потеряло качество

Сырое мясо и птица, постоянно хранящиеся в морозильной камере при -18 °C или ниже, остаются безопасными бессрочно, однако вкус и текстура имеют свой "срок годности", который зависит от вида мяса, сообщает Ziare.com.

Тем, кто уже задумывался, можно ли повторно заморозить мясо из морозилки, стоит знать и основные сроки хранения. Главред выяснял, сколько времени можно хранить различные виды сырого мяса в морозильной камере и как правильно его упаковывать.

видео дня

Безопасно ли замороженное мясо и почему со временем ухудшается его качество

Замораживание - один из самых безопасных способов сохранить сырое мясо, особенно когда его покупают оптом, по акции или к особому случаю. Однако, по словам специалиста по пищевым технологиям, есть разница между тем, как долго мясо остается безопасным, и тем, как долго оно сохраняет оптимальный вкус и текстуру. Эта разница зависит от двух факторов: площади открытой поверхности и контакта с воздухом.

Если мясо постоянно находится при температуре -18 °C или ниже, оно остается безопасным в течение неограниченного времени. Поэтому эксперты советуют держать в морозильной камере термометр и периодически проверять температуру.

Однако качество ухудшается. При контакте с сухим воздухом морозильной камеры мясо теряет влагу, и на нём появляются сухие, обесцвеченные и затвердевшие участки, известные как ожоги от замораживания (freezer burn). Текстура ухудшается, а жир окисляется, из-за чего возникают неприятные привкусы и запахи, похожие на привкус просроченных продуктов. Ни одно из этих изменений само по себе не опасно, но они ухудшают качество готового блюда.

Сроки, приведенные ниже, касаются именно сохранения качества и отсчитываются со дня, когда продукт попал в морозильную камеру. Поэтому на каждой упаковке важно указывать дату закладки.

Сколько хранятся фарш и колбаски в морозильной камере

Фарш и сырые колбаски имеют одни из самых коротких сроков хранения. Фарш из говядины, свинины, баранины, телятины, курицы или индейки можно хранить в морозильной камере 3–4 месяца. Примерно столько же хранится мясо, нарезанное кубиками для рагу. Сырые колбаски любого вида лучше использовать в течение 1–2 месяцев.

  • Фарш (говядина, свинина, баранина, телятина, курица, индейка): 3–4 месяца.
  • Мясо кубиками для рагу: примерно 3–4 месяца.
  • Сырые колбаски: 1–2 месяца.

Причина в том, что измельчение увеличивает площадь контакта мяса с воздухом. Кислород вступает в реакцию с жиром, и появляется прогорклый привкус, напоминающий старые продукты или картон. В фарше жир распределен по всей массе и почти весь контактирует с воздухом, в том числе и с тем, что попало во время измельчения и упаковки. Большая поверхность также означает более быструю потерю влаги.

Сырые колбаски теряют качество ещё быстрее, чем фарш, ведь соль ускоряет прогоркание.

Сколько можно хранить в морозильной камере стейки, отбивные и свинину

Для стейков, отбивных и крупных кусков говядины, свинины, баранины и телятины USDA рекомендует употребить мясо в течение 4–12 месяцев после заморозки. Точный срок зависит от размера и формы куска. Крупные компактные куски имеют меньшую поверхность по отношению к массе, поэтому их можно хранить до года. Более тонкие стейки и отбивные лучше употребить в течение 4–6 месяцев.

Жирные куски быстрее прогоркают, и на это также влияет тип жира. Насыщенные жиры более устойчивы к прогорканию, а ненасыщенные портятся быстрее. Говяжий и бараний жир преимущественно насыщенный, тогда как в свином больше ненасыщенных жиров, поэтому он может прогоркать примерно в два раза быстрее, чем говяжий.

Поэтому замороженную свинину, особенно жирные куски, следует съесть раньше, в пределах рекомендуемого срока.

Как упаковать мясо, чтобы избежать ожогов от замораживания – видео:

Сколько хранятся ребра в морозильной камере

Свиные ребра, в частности из спинной части, и короткие говяжьи ребра сохраняют качество так же, как и другие цельные куски, то есть 4–12 месяцев. Отдельная проблема таких продуктов - оголенные кости, которые могут проколоть упаковку и пропустить воздух.

Чтобы этого избежать, концы костей рекомендуется обернуть несколькими слоями специальной бумаги для морозильной камеры или фольгой. После этого мясо упаковывают во второй слой упаковки.

Сколько хранить курицу в морозилке

Целая курица или индейка сохраняют качество в морозильной камере до 1 года. Кожа и компактная форма тушки защищают мясо от контакта с воздухом.

Части птицы имеют более короткие сроки хранения из-за большей открытой поверхности. Грудку, бедра, голени и крылышки курицы можно хранить до 9 месяцев. Фарш из курицы и индейки, как и любой другой фарш, хранится всего 3–4 месяца.

Как правильно упаковать мясо для морозильной камеры

Главная причина потери качества - воздух, поэтому мясо нужно упаковывать как можно плотнее. Лучший вариант - вакуумирование, которое удаляет почти весь воздух. Если вакууматора нет, пищевую пленку плотно прижимают к поверхности мяса, а затем оборачивают прочной фольгой или бумагой для морозильной камеры. Также можно положить мясо в zip-пакет для морозильной камеры, выпустив из него как можно больше воздуха.

Оригинальная магазинная упаковка подходит только для кратковременного хранения, ведь тонкая пленка и пенопластовые лотки пропускают воздух. Если мясо будет храниться в ней более 2 месяцев, USDA рекомендует дополнительно обернуть его прочной фольгой, пленкой или бумагой для морозильной камеры либо поместить всю упаковку в пластиковый пакет.

Мясо следует разделить на порции ещё до замораживания, чтобы размораживать только нужное количество. Фарш рекомендуется раскладывать тонким слоем: он быстрее замерзает и размораживается, а такие пакеты удобно складывать в стопку. На упаковке следует указать вид мяса, вес и дату замораживания.

Как понять, что замороженное мясо потеряло качество

Первый признак - ожог от замораживания. Это сухие, твёрдые серо-коричневые пятна там, где воздух попал на поверхность мяса. Такое мясо безопасно, но не самого лучшего качества, а небольшие поврежденные участки можно срезать перед приготовлением. Если ожоги большие, блюдо получится более сухим, поэтому мясо лучше использовать в блюдах длительного тушения: рагу, гуляш, мясо с фасолью. В таких рецептах жидкость и длительное приготовление компенсируют потерю влаги.

Второй признак - прогорклость из-за окисления жира, одна из главных причин потери вкуса. Прогорклое мясо имеет затхлый запах и явно неприятный вкус после приготовления. Как и ожоги, это влияет прежде всего на качество, а не на безопасность. Однако если мясо пахнет или имеет прогорклый вкус, оно превысило оптимальный срок хранения и не даст желаемого результата в блюде, об этом пишет Martha Stewart.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за размораживания
Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за размораживания / Главред - инфографика

Как хранить и готовить продукты – полезные советы

Как писал Главред, котлеты могут получиться в разы сочнее, если знать, что добавить в фарш. Домашние котлеты традиционно занимают особое место в украинской кухне. Обычно в фарш добавляют хлеб или панировочные сухари, чтобы сохранить влагу. Однако сделать котлеты еще сочнее и нежнее можно с помощью обычного тертого картофеля.

Главред также рассказывал о необычном трюке поваров: зачем добавлять натертое яблоко в фарш. Чтобы котлеты имели нежную текстуру и оставались сочными, стоит знать несколько кулинарных секретов. Опытные повара также советуют использовать доступный ингредиент, способный заметно улучшить консистенцию фарша, - обычное яблоко.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мясо фарш лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

19:14Фронт
Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

18:21Украина
В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

18:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

Последние новости

19:14

Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

19:11

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

19:10

США торгуют тем, что им не принадлежит: Невзлин о новом "мирном плане"мнение

19:05

Стекло духовки снова будет сиять: хитрый лайфхак с носком

18:31

Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
18:21

Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

18:12

В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

17:47

Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар

17:37

Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные срокиВидео

Реклама
17:32

Почему молодежь носит черную резинку на запястье: что говорят в TikTok

17:17

Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям - Kyiv Independent

17:02

Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник

16:54

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

16:33

"Разблокировать Олешки": Зеленский раскрыл новые подробности перемирия с Россией

16:13

Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине: The Independent назвал способ спасти Киев

15:57

Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

15:56

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холодаВидео

15:55

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:22

На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужныВидео

15:10

Гороскоп на завтра, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности

Реклама
15:05

Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

14:58

Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбыВидео

14:42

Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

14:33

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026Видео

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

12:52

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

12:51

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчасВидео

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

Реклама
11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

10:52

Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"Видео

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять