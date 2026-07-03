Многие считают, что полезны только свежие овощи и ягоды, однако современные исследования свидетельствуют об обратном.

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Какие замороженные продукты полезнее свежих - что лучше покупать в замороженном виде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете

Почему "свежие" овощи из супермаркета не всегда полезнее

Какие продукты стоит выбирать в замороженном виде

Представление о том, что только свежие овощи и ягоды являются самыми полезными, постепенно меняется. Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан объясняет, что замораживание или консервирование сразу после сбора урожая помогает сохранить больше питательных веществ, чем в продуктах, которые неделями лежат на полках супермаркетов.

Главред расскажет, какие продукты из супермаркета полезнее покупать в замороженном виде.

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Консервированные томаты

Обычные помидоры в банках - это настоящий источник антиоксидантов, пишет The Mirror. Во время термической обработки клеточные стенки растения разрушаются, и ликопин становится легче усваиваемым. Именно он помогает бороться с воспалениями и поддерживает здоровье сосудов. Кроме того, в консервированных томатах больше кальция и железа, чем в свежих. Свежие плоды превосходят консервированные по содержанию витамина А, но для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний консервированный вариант является более эффективным.

Замороженная голубика

Ягоды, которые долго транспортируют и хранят в холодильниках супермаркетов, ежедневно теряют часть своей пищевой ценности. Голубику же замораживают в течение суток после сбора, и этот процесс останавливает потерю витамина С и полифенолов. Благодаря этому замороженная ягода часто имеет более высокую концентрацию полезных веществ, чем та, что выглядит "свежей" на прилавке.

Зелёный горошек из морозилки

Шоковая заморозка позволяет горошку сохранить витамины группы B и витамин Е в большем количестве, чем в свежем виде. Это делает его ценным продуктом для поддержания энергетического баланса организма и здоровья кожи.

Замороженный шпинат

Перед замораживанием шпинат бланшируют, и этот этап имеет важное значение. Он разрушает оксалаты - вещества, которые мешают усваивать железо. В результате замороженный шпинат становится более эффективным источником этого микроэлемента, а также содержит больше витамина Е, чем сырые листья.

Почему это работает

Фрукты и овощи обладают наибольшей пищевой ценностью сразу после сбора. С каждым часом транспортировки и хранения количество витаминов уменьшается. Технология быстрой заморозки или консервирования "запечатывает" питательные вещества, позволяя получить качественную клетчатку и микроэлементы независимо от сезона.

Как заморозить ягоды / Инфографика: Главред

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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