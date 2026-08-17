Звезды "Великолепного века" снова вместе: как сейчас выглядят Хюррем и Сулейман

Мерьем Узерли и Халит Эргенч снялись вместе в фильме.

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Мерьем Узерли и Халит Эргенч / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Вышел первый трейлер фильма "Весна в Имрозе"

Как сейчас выглядят Сулейман и Хюррем из "Великолепного века"

Популярные турецкие актеры Халит Эргенч и Мерьем Узерли, прославившиеся на весь мир благодаря ролям султана Сулеймана и Хюррем султан в сериале "Великолепный век", впервые за 15 лет воссоединились в одном проекте. Первые кадры фильма "Весна в Имрозе" появились в YouTube.

В первом обнародованном эпизоде ​​из будущей ленты пара кружится в страстном танце. Несмотря на то, что с момента съемок "Великолепного века" прошло полтора десятилетия, а сам экранный "Сулейман" успел полысеть и поседеть, экранная химия между актерами никуда не исчезла.

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Сулейман и Хюррем из "Великолепного века" сейчас / скрин из видео

На радость фанатам, Мерьем Узерли ради съемок снова вернулась к рыжему цвету волос, который в свое время принес ей всемирную славу.

Халит Эргенч и Мерьем Узерли исполнили совместный танец / скрин из видео

Фильм рассказывает романтическую историю двух разных жизней, которые пересекаются на острове и встречаются в надежде на второй шанс в жизни. Режиссером фильма стал Озкан Альпер, известный по таким фильмам, как "Осень", "Темная ночь", "Ранняя зима" и "Праздник влюбленных".

Между Халитом и Мерьем сохранилась искра / скрин из видео

Мерьем Узерли и Халит Эргенч о войне в Украине

Мерьем Узерли за все время так и не осудила российскую агрессию: актриса упорно игнорировала вопросы о войне в Украине и подчищала подобные комментарии под своими постами в соцсетях. Более того, она продолжала зарабатывать на российской аудитории и ездить в страну-агрессор. В свою очередь, ее коллега Халит Эргенч предпочитает воздерживаться от публичных заявлений о войне в Украине.

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О персоне: Мерьем Узерли Мерьем Узерли - турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом телесериале "Великолепный век". "Великолепный век" транслировался в 70 странах мира, и на протяжении четырёх лет эфира имел очень высокие рейтинги. Он принёс актрисе мировую известность, признание и множество престижных наград.

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