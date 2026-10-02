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Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

Инна Ковенько
2 октября 2026, 17:22
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Не стоит воспринимать обнажившиеся корни как сигнал к тому, что нужно немедленно приступать к внесению удобрений.
Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью
Как защитить корни дерева / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему корни взрослого дерева выходят на поверхность почвы
  • Нужно ли удобрять дерево с обнаженными корнями осенью
  • Как защитить обнаженные корни от повреждений и пересыхания

Осенью многие владельцы участков замечают, как толстые корни взрослых деревьев поднимаются над поверхностью почвы. Это может выглядеть тревожно, однако сам факт обнаженных корней не всегда свидетельствует о проблеме, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.

Как отмечается в издании, в большинстве случаев корневая система деревьев разрастается вширь, а не вглубь, и мелкие корни, отвечающие за питание, естественным образом расположены близко к поверхности. Поэтому их появление над землей часто связано с эрозией, уплотнением почвы или изменениями ландшафта.

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Что делать с обнажившимися корнями дерева

Специалисты подчеркивают, что спешить с подкормкой не стоит. Чрезмерное внесение удобрений без анализа почвы может нанести дереву больше вреда, чем пользы. Если растение выглядит ослабленным, сначала рекомендуем проверить, действительно ли не хватает питательных веществ. Засуха, плохой дренаж, уплотненная почва или повреждение корней часто являются причиной стресса, и они не имеют ничего общего с дефицитом питательных веществ.

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях инфографика
Как избавиться от мха и лишайника на деревьях / Инфографика: Главред

Как защитить корни осенью

Самая важная задача - защитить корневую систему от механических повреждений и неблагоприятных условий. Не следует обрезать или надрезать оголенные корни, ведь это открывает путь для болезней и насекомых. Стоит избегать копания возле крупных корней и проезда садовой техники по участку, где они выходят на поверхность.

Дополнительной защитой станет мульча. Тонкий слой органического материала вокруг дерева помогает удержать влагу и стабилизировать температуру почвы. Важно не засыпать мульчу вплотную к стволу и не накрывать сами корни, поскольку это может вызвать гниение.

Как правильно поливать такие деревья

Еще один ключевой аспект ухода - правильный полив. Частые и поверхностные поливы неэффективны. Зато в засушливые периоды дерево нуждается в медленном, глубоком поливе, который позволяет влаге проникнуть к разветвленной корневой системе. Такой подход обеспечивает растению устойчивость и помогает легче пережить сезонные изменения.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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