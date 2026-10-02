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"Нам конец": левый берег Киева оказался в ловушке после ударов по Южному мосту

Анна Ярославская
2 октября 2026, 09:17обновлено 2 октября, 09:52
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В Киеве - транспортный коллапс. После "прилетов" по Южному мосту движение через Днепр ограничили, а киевляне в Threads делятся жалобами, шутками и прогнозами.
Южный мост, удара по Южному мосту
Левый берег оказался в ловушке: после ударов дронов Киев сковали пробки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Читайте в материале:

  • Южный мост в Киеве перекрыли после трех ударов дронов
  • Ограничения действуют также на мостах Патона и Метро
  • Киевляне с левого берега жалуются на тотальный коллапс

После серии ударов российских дронов по Южному мосту в Киеве 2 октября ограничили движение сразу по нескольким переправам через Днепр. Жители левого берега фактически оказались отрезаны от центра. О перекрытии мостов Патона и Южного и о том, что добраться до левобережья теперь почти невозможно, пишут пользователи в Threads.

В Киевской городской администрации сообщили, что Южный мост перекрыт в обоих направлениях, мост Патона также закрыт в обе стороны, а мост Метро – только в направлении правого берега.

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Позже городской голова уточнил данные. По словам Виталия Кличко, Южный мост полностью закрыт для транспорта, а на мосту Патона заблокировано лишь движение с правого на левый берег. Также частично ограничено движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег.

По состоянию на 09:18 автобусы №№ 51, 55, 115, 118-Д возобновили движение по мосту Патона в направлении правого берега.

"Транспорт курсирует по собственным схемам с отклонением от графика. Движение на левый берег организовано через Дарницкий мост", - сообщили в КГГА.

Пробки от Позняков и путаница с метро

Утро на левом берегу превратилось в испытание для водителей и пассажиров. Блогер Лера Дидковская, которая ведет аккаунт lerony_17, советует землякам вообще остаться дома.

"Левый берег, нам конец. Лучше уже не выезжайте сегодня. Количество машин ужасное, и так всегда нас много в районах... А ТУТ тотальный коллапс", - пишет Дидковская.

Она сомневается, что единственная открытая переправа выдержит такой поток людей. Добраться до правого берега, по ее словам, сейчас невозможно ни на метро, ни на собственном авто.

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Многие пользователи не понимают, ходит ли метро. Одна из комментаторов спрашивает, работает ли зеленая ветка между берегами, ведь пробка начинается уже с Позняков. Другая жалуется, что новости противоречат друг другу: в одних говорится о полном перекрытии, в других – о восстановлении движения.

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Часть киевлян возлагает ответственность на городскую власть.

"Снова весь Киев ограничен, потому что наш прекрасный мэр не придумал альтернативы, как добираться людям в центр, если мосты будут перекрыты. В любой транспорт влезть нереально, пробки по всему городу", - говорится в посте sky882_1_12.

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Другие реагируют на ситуацию с черным юмором. Пользовательница lyu.photo_ еще накануне спросила левобережцев, как им последние новости.

"Будем теперь точно как отдельный город...", - иронизирует она.

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Комментаторы сразу подхватили идею. Предлагают название "Левобережово" и шутят, что левый берег "это не Киев", поэтому бомбить его не будут.

Вспоминают и о возможности выбрать собственного мэра. В то же время звучат и тревожные голоса: кто-то напоминает, что с левобережной стороны проходят лишь границы с Россией и Беларусью, а продукты везут с другого берега. Если все мосты будут разрушены, останутся паромы и понтоны, отвечают другие.

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Устоит ли мост под ударами

Обрушить Южный мост дронами вряд ли удастся, убеждены аналитики. Бывший глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что шахеды не способны разрушить конструкцию, однако могут блокировать ее работу и создавать "картинку" для распространения паники.

"Угроза для киевских мостов существовала с самого начала широкомасштабной войны, так же, как и для мостов в других крупных городах, по которым Россия била. Сейчас происходят удары по Южному мосту в Киеве, который является конструкцией, которую трудно разрушить. Реактивные шахеды – не то оружие, которое на это способно, но повредить мост они могут, как и блокировать его нормальную работу. Сама же блокировка создаст проблему, а также картинку для распространения паники", - написал Коваленко в Telegram.

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Похожего мнения придерживается и инженер БПЛА Андрей Волошко (andrey__voloshko_). По его убеждению, Россия целенаправленно взялась за переправу, а недавние атаки связаны с появлением на "Геранях" кумулятивных режущих боевых частей, способных серьезно поражать мостовые конструкции даже небольшим зарядом.

"Уничтожить или обрушить его не выйдет, но повредить так, чтобы какое-то время люди не могли по нему передвигаться, думаю, может быть. И это, вероятно, будет происходить с некоторой периодичностью. Пока не вырастет количество реактивных перехватчиков", - прогнозирует Волошко.

По его словам, такие удары имеют смысл лишь тогда, когда мост поражают много раз. Если большинство дронов будут сбивать, одно или несколько попаданий могут вообще не нанести вреда. Баллистику он тоже считает слабым оружием против подобных сооружений, ведь для разрушения понадобились бы десятки попаданий в одну точку. Впрочем, пока он призывает не рисковать.

"Но, к сожалению, во время тревоги сейчас на том мосту находиться опасно", - предупреждает он.

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Удары РФ по Южному мосту - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост.

В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Почему силы ПВО не успели защитить Южный мост

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что при нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов, как Южный мост, просто не успевают усилить.

"С такой частотой ударов по столице времени критически мало для нормального реагирования, налаживания усиленной противовоздушной обороны данных объектов. Не буду разводить "зраду" по поводу баллистики, но явно подобные цели являются приоритетными для атак дронов", – написал Алекс в своем Telegram-канале "Офицер".

Отдельно военный упрекнул ответственные структуры. По его мнению, они действуют с опозданием и не планируют меры заранее.

Удары по мостам сами по себе не являются новой тактикой, подчеркивает офицер. Ранее противовоздушная оборона неоднократно срывала подобные попытки россиян, так что мост удавалось уберечь.

"Но впервые противнику удалось нанести поражение благодаря большому количеству задействованных БпЛА", – подчеркнул Алекс.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года был командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко уходит с должности руководителя Центра противодействия дезинформации.

По его словам, он останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

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