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Опасаются удара по Крымскому мосту: РФ срочно усиливает защиту в море

Мария Николишин
2 октября 2026, 08:23
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Командование РФ приказало повысить интенсивность учений и отработать взаимодействие между операторами дронов, ПВО и РЭБ.
Опасаются удара по Крымскому мосту: РФ срочно усиливает защиту в море
Россия сосредотачивает силы вокруг Крымского моста / коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы:

  • Россияне ожидают активизации Сил обороны до 8 октября
  • Риск ударов по базам и логистическим маршрутам
  • Под угрозой находятся и суда "теневого флота"

Командование Черноморского флота РФ направило в воинские части приказ о существенном увеличении частоты патрулирования акватории Черного моря. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

По данным партизан, перед личным составом поставлена задача повысить интенсивность учений по отражению угроз с моря, а также отработать взаимодействие между операторами БПЛА, подразделениями ПВО, расчетами РЭБ и экипажами патрульных катеров.

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В Атеш предполагают, что российское командование ожидает активизации Сил обороны Украины в районе символических дат - в частности, годовщины удара по Крымскому мосту (8 октября).

"На флоте опасаются, что к этой дате могут быть приурочены новые масштабные атаки. Речь идет не обязательно о повторном ударе по самому мосту, а о возможных комбинированных ударах по кораблям ЧФ РФ в пунктах базирования, по логистическим маршрутам и судам теневого флота", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Когда ВСУ могут уничтожить Крымский мост

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Крымский мост останется неповрежденным до тех пор, пока он нужен россиянам для бегства с полуострова.

По его словам, часть гражданского населения Крыма уже начала готовиться к отъезду, тогда как силовые структуры действуют на опережение.

"Господин Мадяр объяснил, что Крымский мост пока нужен для того, чтобы россияне собирали чемоданы и бежали домой. Однако, когда станет очевидно, что они никуда не собираются уезжать, Крымский мост будет ликвидирован", - уверен Загородний.

Опасаются удара по Крымскому мосту: РФ срочно усиливает защиту в море
Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов отмечал, что Крымский мост остается для РФ одним из ключевых логистических маршрутов и одновременно символическим объектом, который Москва пытается максимально защитить. В то же время мост остается ключевой целью Украины и может быть разрушен уже в 2026 году.

Сейсмолог Дмитрий Гринь из Института геофизики им. С.И. Субботина предполагал, что Крымский мост может столкнуться с серьезными последствиями в случае сильного землетрясения в регионе.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что украинские Силы обороны располагают средствами, которые теоретически позволяют атаковать Крымский мост как с воздуха, так и с моря.

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Об источнике: движение "Атеш"

"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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