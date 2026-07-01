"Осталось недолго": эксперт назвал год, когда Крымский мост будет разрушен

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что СБУ "вцепилась в мост, как бультерьер", а Центр спецопераций "Альфа" уничтожает ПВО противника вокруг объекта.

https://glavred.info/war/ostalos-nedolgo-ekspert-nazval-god-kogda-krymskiy-most-budet-razrushen-10777115.html Ссылка скопирована

Когда разрушат Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, СБУ

Ключевые тезисы Жданова:

Крымский мост - ключевая цель Украины

Его уничтожение может произойти в 2026 году

Украина уже работает над "очисткой" воздушного пространства над Крымом

Крымский мост остается для РФ одним из ключевых логистических маршрутов и одновременно символическим объектом, который Москва пытается максимально защитить. В то же время мост остается ключевой целью Украины и может быть разрушен уже в 2026 году. Об этом в интервью "Главред" рассказал военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов.

"Думаю, Крымскому мосту осталось недолго. Не исключено, что его разрушат уже в 2026 году, если судить по тому, как действует СБУ. А она, словно бультерьер, вцепилась в Крымский мост. Центр специальных операций "Альфа" методично уничтожает средства ПВО вокруг него - как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи", - заявил он. видео дня

По его словам, перспективы ликвидации моста напрямую зависят от способности украинских сил "расчистить" воздушное пространство над объектом, прежде всего путем уничтожения систем противовоздушной обороны РФ в Крыму и на подступах к нему.

Крымский мост / Инфографика: Главред

"У Путина есть две главные "скрепы" - Москва, вокруг которой он уже пытается создать четвертое кольцо ПВО, и Крымский мост. Последний уже можно сравнить с Чернобаевкой: россияне не могут его оставить, потому что для Путина он имеет почти сакральное значение. Поэтому они продолжают стягивать в Крым дополнительные средства ПВО, чтобы защитить именно мост", - отметил Жданов.

Эксперт добавил, что работа по очистке воздушного пространства над Крымским мостом уже ведётся. Жданов считает, что каждое ослабление обороны должно оперативно использоваться для нанесения ударов по объектам в Керчи и на подходах к мосту.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Какую операцию планирует Украина - объяснение представителя ГУР

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина готовится к новым операциям против российских оккупационных войск. Он поздравил Силы обороны с успешной операцией по уничтожению моста через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное в оккупированном Крыму.

По словам Юсова, украинские подразделения продолжают планировать и осуществлять новые удары по силам и средствам противника, в частности на временно оккупированных территориях.

"Многие совместные операции по поражению сил и средств противника, в частности, во временно оккупированном украинском Крыму, уже проведены, многие планируются и будут проведены. О некоторых вы слышите, и это важно, а о некоторых не слышно - об этом будет сообщено позже. Работа продолжается", - заявил Юсов в эфире "Новости.Live".

Удары по мостам - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное, который использовался в качестве важной военно-логистической артерии российских оккупантов. В результате атаки было разрушено железнодорожное полотно и обрушен один из пролетов моста.

Также в ночь на 25 июня ВСУ нанесли удары по трем мостам, которые РФ использует для переброски техники и боеприпасов в Запорожской и Луганской областях.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 28 июня Силы обороны Украины нанесли удары по военной инфраструктуре РФ и оккупированных территорий. В Крыму был поражен и уничтожен железнодорожный мост в районе Ички, который использовался для снабжения российских войск

Читайте также:

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред