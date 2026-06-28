Перекрыт маршрут переброски войск РФ: в Крыму взорван важный ж/д мост

По результатам анализа данных подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" в Волгограде.

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Нанесены новые удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички

Подтверждено попадание ракет в три цеха промышленного комплекса в Волгограде

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что в ночь на воскресенье, 28 июня, в оккупированном Крыму Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички.

Этот мост используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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"Поражен железнодорожный мост в районе Ички (ВОТ АР Крым), который используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения, а также склад боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области. Результаты поражения уточняются", – уточняют военные.

Детали ударов по важным целям РФ

По результатам анализа данных подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" в Волгограде (РФ) с возгоранием и частичным разрушением в двух цехах.

В Генштабе также привели подробности об ударе по двум НПЗ в РФ прошлой ночью. "В ночь на 28 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам, задействованным в обеспечении оккупационной армии. Так, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. НПЗ "Славянский" принадлежит ООО "Славянск ЭКО" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

/ Инфографика: Главред

Удары по Ярославскому НПЗ

Также в очередной раз нанесен удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле (РФ). Зафиксировано попадание в объект с последующим задымлением на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, имеющие важное значение для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

/ Генштаб

Что известно о новых ударах по Крыму: заявление командующего НГУ

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что украинские Силы обороны намерены и дальше усиливать атаки по логистической инфраструктуре российских войск, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, все более важную роль в таких операциях играют подразделения беспилотных систем, которые активно работают в глубине тыла противника. Пивненко отметил, что Нацгвардия расширяет количество операторов дронов, задействованных в этих задачах, а также совершенствует возможности по выявлению и поражению военных целей.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".

Удары по Крыму — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 июня Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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