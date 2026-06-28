Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Перекрыт маршрут переброски войск РФ: в Крыму взорван важный ж/д мост

Алексей Тесля
28 июня 2026, 17:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
По результатам анализа данных подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" в Волгограде.
Дрон
Нанесены новые удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички
  • Подтверждено попадание ракет в три цеха промышленного комплекса в Волгограде

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что в ночь на воскресенье, 28 июня, в оккупированном Крыму Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички.

Этот мост используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

видео дня

"Поражен железнодорожный мост в районе Ички (ВОТ АР Крым), который используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения, а также склад боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области. Результаты поражения уточняются", – уточняют военные.

Детали ударов по важным целям РФ

По результатам анализа данных подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" в Волгограде (РФ) с возгоранием и частичным разрушением в двух цехах.

В Генштабе также привели подробности об ударе по двум НПЗ в РФ прошлой ночью. "В ночь на 28 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам, задействованным в обеспечении оккупационной армии. Так, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. НПЗ "Славянский" принадлежит ООО "Славянск ЭКО" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
/ Инфографика: Главред

Удары по Ярославскому НПЗ

Также в очередной раз нанесен удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле (РФ). Зафиксировано попадание в объект с последующим задымлением на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, имеющие важное значение для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Screenshot
/ Генштаб

Что известно о новых ударах по Крыму: заявление командующего НГУ

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что украинские Силы обороны намерены и дальше усиливать атаки по логистической инфраструктуре российских войск, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, все более важную роль в таких операциях играют подразделения беспилотных систем, которые активно работают в глубине тыла противника. Пивненко отметил, что Нацгвардия расширяет количество операторов дронов, задействованных в этих задачах, а также совершенствует возможности по выявлению и поражению военных целей.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".

Удары по Крыму — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 июня Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Крыма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России поражен один из пяти крупнейших НПЗ: ССО раскрыли подробности

В России поражен один из пяти крупнейших НПЗ: ССО раскрыли подробности

18:56Война
Путин заговорил об изменении планов в войне и "судьбоносном" времени для РФ

Путин заговорил об изменении планов в войне и "судьбоносном" времени для РФ

17:50Война
Украину накроет волна аномальной жары: когда раскалит до +38

Украину накроет волна аномальной жары: когда раскалит до +38

16:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

Финансовый гороскоп с 29 июня по 5 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Финансовый гороскоп с 29 июня по 5 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

Последние новости

18:56

В России поражен один из пяти крупнейших НПЗ: ССО раскрыли подробности

18:25

Полотенца вернут былую свежесть: раскрыт простой секрет идеальной стиркиВидео

18:14

Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля

18:11

Что делать, если укусила пчела или оса: как быстро снять отек и зуд

18:02

Секрет обильного урожая огурцов: почему опытные огородники поливают их дрожжами

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
17:50

Путин заговорил об изменении планов в войне и "судьбоносном" времени для РФВидео

17:23

Перекрыт маршрут переброски войск РФ: в Крыму взорван важный ж/д мост

17:12

Кому повезет с деньгами: три китайских знака зодиака в начале июля

17:04

Присвоили посмертно: Гига и ADAM получили важные государственные награды

Реклама
16:39

Полностью закрыть или оставить щель: как жалюзи спасают дом от жары

16:32

Не Севастополь: какой город в Крыму стал столицей целого государстваВидео

16:31

Украину накроет волна аномальной жары: когда раскалит до +38

16:30

Мощные взрывы резервуаров с нефтью: СБУ ударила по крупному НПЗ в РФ

16:26

После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

16:16

Кухонные островки больше не в моде: дизайнеры назвали лучшую альтернативу

16:07

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз: сантехник предупредил об угрозеВидео

16:02

Владимир Дантес после разрыва с Кацуриной показал новую избранницу - фото

15:50

Гороскоп по дате рождения на июль 2026 года: кого ждут кардинальные перемены

15:40

Что носить вместо джинсов летом: 7 удобных вариантов, которые не боятся жарыВидео

15:17

"В знак благодарности": в Киево-Печерской лавре установили бюст Ивану МазепеФото

Реклама
15:16

Гороскоп на завтра, 29 июня: Ракам — новые возможности, Водолеям — конфликт

15:00

Почва после чеснока и лука: что посадить для второго урожая осенью

14:56

40 дней для Путина: как Украина заставит Россию прекратит войнуВидео

14:19

Путают с ужом: где в Украине обитает самая ядовитая змея и как ее распознатьВидео

14:12

Свадьбу сняли на старую камеру покойного отца - увиденное на фото шокировало невесту

14:06

Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожаяВидео

13:52

Фединчик впервые публично отреагировал на помолвку Денисенко — деталиВидео

13:31

Обычный чайный пакетик избавит сковороду от стойкого нагара: как работает лайфхак

13:31

The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

13:08

Чем заменить "тещин язык" и сэкономить пространство: новый тренд для мини-комнатВидео

13:07

Жара губит помидоры: как правильно защитить грядки и сохранить завязь

12:42

Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

12:41

"Муж и жена": Даша Квиткова и футболист Бражко отгуляли роскошную свадьбуВидео

12:21

Любовный гороскоп с 29 июня по 5 июля: Овнам — эмоции, Тельцам — спокойствие

12:12

Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть погибший и раненыеФото

12:11

Комары бесследно исчезнут из сада: одно простое средство будет отпугивать их всё лето

11:48

"Деньги не могли испариться": с терминалами ПриватБанка начались серьезные проблемы

11:47

Китайский гороскоп на завтра, 29 июня: Собакам - встреча, Быкам - советы

11:46

Не блажь, а гениальный расчет: почему в Англии строят волнистые заборы

11:31

Гороскоп Таро на неделю с 29 июня по 5 июля: Овнам — признание, Девам — тревоги

Реклама
11:06

Забытое украинское слово "блуква": что оно на самом деле означает

10:59

Почему 29 июня нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:58

В эти даты будет клевать лучше всего: лунный календарь рыбака на июль 2026Видео

10:55

"Пришли волчицы Винника": на концерте Барских произошла потасовкаВидео

10:43

Финансовый гороскоп с 29 июня по 5 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

10:12

Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине – что случилось

10:01

Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

09:56

Осиная талия: жена Ткача откровенно показала фигуру после похудения на 30 кг

09:45

Выбор идеального арбуза в минуту: что именно выдает испорченный плод на прилавкеВидео

08:59

Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять