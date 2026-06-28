"В знак благодарности": в Киево-Печерской лавре установили бюст Ивану Мазепе

По словам президента, масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает полноценного памятника в Киеве.

https://glavred.info/ukraine/v-znak-blagodarnosti-v-kievo-pecherskoy-lavre-ustanovili-byust-ivanu-mazepe-10776383.html Ссылка скопирована

В Киево-Печерской лавре установили бюст Ивану Мазепе / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Что сказал Зеленский:

Россия веками порочила имя Ивана Мазепы

Для будущего памятника Мазепе есть идеальное место в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об установке бюста гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре. Об этом он сказал на мероприятии, посвящённом 30-летию Конституции Украины в воскресенье, 28 июня.

"В знак благодарности сегодня мы исправляем ещё одну историческую несправедливость. Теперь здесь, в Киево-Печерской лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя лавры Ивана Мазепы", – заявил глава государства и добавил, что именно под опекой гетмана лавра "действительно расцвела". видео дня

Зеленский напомнил, что Россия веками порочила имя Мазепы, "стремилась, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая, что Мазепа предатель. Это ложь. И эта ложь проиграла, навсегда".

По словам президента, масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает полноценного памятника в Киеве.

"Я считаю, что для него есть идеальное место. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко в Киеве. Я уверен, что там, где Ленин упал, крепко будет стоять Мазепа", – заявил Зеленский.

Иван Мазепа - главное

Иван Мазепа является одной из самых противоречивых и одновременно величественных фигур в истории Украины. Он отличался не только политической ловкостью, но и высоким образованием, художественными способностями и изысканными манерами, что позволяло ему находить общий язык как с европейскими монархами, так и с казацкой старшиной.

Одной из самых драматических историй украинского прошлого считают отношения гетмана Ивана Мазепы с его крестницей Мотрей Кочубей. Несмотря на многочисленные предания, достоверных фактов об этом романе почти нет - сведения сохранились лишь в московских источниках, в частности в доносе Василия Кочубея.

В течение трех веков Россия пыталась стереть из памяти украинских героев, и самым ярким примером этого является гетман Иван Мазепа - человек, которым восхищалась вся Европа, но которого Москва превратила во врага №1.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Иван Мазепа Иван Мазепа (1639–1709) - выдающийся украинский военный, государственный и политический деятель, гетман Войска Запорожского, правивший Левобережной (а позже и всей Надднепрянской) Украиной более 20 лет (с 1687 по 1709 год). Он объединил под своей булавой украинские земли, активно развивал культуру и образование, а в конце жизни выступил против Московского царства ради независимости Украины. В октябре 1708 года, в разгар Северной войны, гетман разорвал союз с Петром I и заключил военно-политический договор со шведским королем Карлом XII. В украинской истории Мазепа почитается как национальный герой, великий государственник и символ антироссийского сопротивления. Портрет Ивана Мазепы изображен на банкноте номиналом в 10 гривен. В российской историографии Мазепа традиционно изображался как "предатель". По приказу Петра I Русская православная церковь наложила на него анафему, которая носила чисто политический характер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред