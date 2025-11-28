Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Отношения Ивана Мазепы с его крестницей Мотрей Кочубей считаются одними из самых драматичных в истории Украины.

https://glavred.info/culture/zapretnaya-svyaz-getmana-chto-izvestno-ob-otnosheniyah-mazepy-s-16-letney-krestnicey-10719716.html Ссылка скопирована

История запретной любви Ивана Мазепы с его крестницей Мотрей Кочубей/ Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, dovidka.biz.ua

Вы узнаете:

Что известно о романе Ивана Мазепы с крестницей Мотрей Кочубей

Что гетман писал в любовных письмах

Одной из самых драматических историй украинского прошлого считают отношения гетмана Ивана Мазепы с его крестницей Мотрей Кочубей. Несмотря на многочисленные предания, достоверных фактов об этом романе почти нет - сведения сохранились лишь в московских источниках, в частности в доносе Василия Кочубея.

Главред узнал, как отношения Мазепы и Мотри вызвали громкий скандал.

видео дня

Образ гетмана-любовника

Еще при жизни Мазепа снискал славу мужчины, который легко завоевывал женские сердца. Французский дипломат Францис Бонак в 1707 году писал, что гетман "привлекает к себе женщин своими чарами", пишет "Локальная история". Образование, опыт при дворе польского короля и красноречие создали ему имидж романтического героя.

Его письма к Мотре подтверждают силу чувств: "Мое сердечко, мой цветок рожаный... все членики целую любезно", - писал он в конце 1704 года.

Запретная любовь

Мазепа, который был вдовцом, влюбился в свою крестницу, младшую на 49 лет. Он даже сватался к семье Кочубеев, но получил отказ: такие отношения считались грехом. По свидетельствам Кочубея, Мотря сначала не отвечала взаимностью, а гетман пытался склонить ее к отношениям, предлагая деньги. Впоследствии девушка сбежала к нему, но Мазепа вернул ее родителям, опасаясь осуждения и проклятий.

Возвращение домой стало для Мотри тяжелым - мать якобы ее била и унижала. В письмах гетман советовал девушке сбежать в монастырь.

Несмотря на конфликты, Мазепа поддерживал связи с семьей Кочубеев, но отрицал обвинения в "блуде". Впоследствии чувства угасли: в 1707 году Мотря вышла замуж за казацкого старшину Семена Чуйкевича. Гетман, вероятно, оставался против этого брака, ведь отказал Кочубею в разрешении на сватовство.

Все эти события известны только из московских документов. Действительно ли роман был таким, как его описывали, или это политический вымысел - доподлинно неизвестно. Но история Мазепы и Мотри навсегда осталась одной из самых трагических и загадочных страниц украинского прошлого.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Локальная история Локальная история - украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий по истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических фигурах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред