Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Одной из самых драматических историй украинского прошлого считают отношения гетмана Ивана Мазепы с его крестницей Мотрей Кочубей. Несмотря на многочисленные предания, достоверных фактов об этом романе почти нет - сведения сохранились лишь в московских источниках, в частности в доносе Василия Кочубея.
Главред узнал, как отношения Мазепы и Мотри вызвали громкий скандал.
Образ гетмана-любовника
Еще при жизни Мазепа снискал славу мужчины, который легко завоевывал женские сердца. Французский дипломат Францис Бонак в 1707 году писал, что гетман "привлекает к себе женщин своими чарами", пишет "Локальная история". Образование, опыт при дворе польского короля и красноречие создали ему имидж романтического героя.
Его письма к Мотре подтверждают силу чувств: "Мое сердечко, мой цветок рожаный... все членики целую любезно", - писал он в конце 1704 года.
Запретная любовь
Мазепа, который был вдовцом, влюбился в свою крестницу, младшую на 49 лет. Он даже сватался к семье Кочубеев, но получил отказ: такие отношения считались грехом. По свидетельствам Кочубея, Мотря сначала не отвечала взаимностью, а гетман пытался склонить ее к отношениям, предлагая деньги. Впоследствии девушка сбежала к нему, но Мазепа вернул ее родителям, опасаясь осуждения и проклятий.
Возвращение домой стало для Мотри тяжелым - мать якобы ее била и унижала. В письмах гетман советовал девушке сбежать в монастырь.
Несмотря на конфликты, Мазепа поддерживал связи с семьей Кочубеев, но отрицал обвинения в "блуде". Впоследствии чувства угасли: в 1707 году Мотря вышла замуж за казацкого старшину Семена Чуйкевича. Гетман, вероятно, оставался против этого брака, ведь отказал Кочубею в разрешении на сватовство.
Все эти события известны только из московских документов. Действительно ли роман был таким, как его описывали, или это политический вымысел - доподлинно неизвестно. Но история Мазепы и Мотри навсегда осталась одной из самых трагических и загадочных страниц украинского прошлого.
Об источнике: Локальная история
Локальная история - украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий по истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических фигурах.
