Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезом

Популярная версия о том, что Леся Украинка заболела из-за Крещения, оказалась мифом.

Леся Украинка

Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) вошла в историю как одна из самых выдающихся фигур украинской культуры, чье творчество было неразрывно связано с ее трагической борьбой с тяжелой болезнью. Ее жизнь стала примером несокрушимости духа перед лицом физических страданий.

Могла ли Леся Украинка заболеть на Крещение

Распространенная версия утверждает, что Леся Украинка (тогда еще Лариса Косач) заболела неизлечимым недугом именно после того, как в январе 1881 года на Крещение промочила ноги в холодной воде. Якобы она, будучи 10-летней девочкой, простудилась, что и спровоцировало развитие болезни.

Современные исследователи склоняются к мнению, что это лишь миф. Туберкулез, которым на самом деле заболела Леся, является инфекционным заболеванием, которое требует длительного латентного периода. Хотя переохлаждение могло ослабить ее организм и ускорить проявление болезни, оно, вероятно, не было первопричиной. Леся, скорее всего, уже была инфицирована в то время.

Как на самом деле заболела туберкулезом Леся Украинка

Леся Косач (будущая Леся Украинка) еще младенцем заразилась микобактерией туберкулеза. Когда Леся родилась, ее мать не могла кормить ребенка грудью из-за отсутствия молока. В YouTube-канале "Медицинский Дневник" рассказали, что Леся Украинка заразилась туберкулезом из-за потребления молока от больной коровы.

В раннем детстве это привело к формированию первичного туберкулезного комплекса и ослаблению организма, но ее интеллектуальное развитие не пострадало. Она научилась читать в 4 года, вышивать в 6, а в 8,5 лет начала писать стихи. Физически девочка была активной, занималась подвижными играми, плаванием и танцами.

Первые проявления активной болезни появились после переохлаждения 18 января 1881 года, когда Леся промокла на реке Стырь. Появились сильные боли в ноге, которые врач Сухачевский лечил соляными ванночками и йодом. Астенический синдром, сформировавшийся тогда, остался на всю жизнь.

В 1882 году появилась припухлость на левой руке, мешавшая играть на фортепиано. Врач Афанасьев назначил мазевые компрессы и реабилитацию на море. Сначала ставили диагноз "ревматизм", позже - "золотуха". Однако боли и припухлость руки и ноги прогрессировали.

Летом 1883 года врач Борткевич в Гадяче впервые поставил диагноз "туберкулез костей" Лесе Украинке. Впоследствии ее прооперировали и удалили пораженные кости.

Почему умерла Леся Украинка

Поэтесса умерла 1 августа 1913 года в грузинском городке Сурами на 42-м году жизни. Окончательная причина смерти - многолетние поражения, вызванные туберкулезом. У нее также отказали почки.

Несмотря на постоянные страдания и лечение, Леся до последних дней продолжала творить.

Почему Ларису Косач называют Лесей Украинкой

Псевдоним "Украинка" Леся взяла под влиянием своего дяди, выдающегося историка и публициста Михаила Драгоманова. Михаил Драгоманов жил в эмиграции и свои публикации часто подписывал псевдонимом, который указывал на его происхождение (например, "Украинец").

Молодая Лариса Косач, увлеченная дядиными идеями национального возрождения и стремлением идентичности, взяла себе этот псевдоним. Впервые она подписала им свои произведения в 1884 году, когда ей было всего 13 лет.

Лесей писательницу ласково называли в семье. Поэтому впоследствии твердое "Лариса" она заменила на хрупкое и нежное "Леся".

