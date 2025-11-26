Что скрывали в Москве – раскрыт главный секрет Ленина и его планы на Россию

О чем идет речь в материале:
- Кто заплатил Ленину за революцию
- Финансировали ли немцы большевиков большевиков
- На какие деньги жил Ленин
Основатель советского государства Владимир Ленин был напрямую заинтересован в распаде Российской империи. Об этом рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.
Главред выяснил, зачем немцы организовали возвращение Ленина в Россию.
Сколько денег немцы дали Ленину за переворот в Российской империи
"Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин на самом деле продал Россию за 180 млн долларов. Это правда. Но это в переводе на современные деньги", - сказал историк Александр Алферов.
Алферов объясняет, что тогдашняя сумма была меньше номинально, однако крайне мощной по экономическому весу - речь идет о 30 миллионах немецких марок, которые Ленин получил от Германской империи.
"Тогда это была сумма меньше в размере, однако столь же платежеспособная - 30 миллионов немецких марок", - добавил он.
Смотрите видео о том, кто помог Ленину осуществить революцию:
Кто стоит за революцией 1917 года
По словам историка, немцы буквально перебросили Ленина в Россию, обеспечив "опломбированный вагон" и финансирование. Их задачей было не поднятие революции для социальных изменений, а ослабление России вплоть до ее капитуляции.
"Да-да, Ленина забросили из Германии в опломбированном вагоне с теми 30 миллионами дойчмарок для того, чтобы он привел не к революции, а к поражению России в Первой мировой войне", - сказал историк.
Что Ленин обещал немцам
Важнейшим элементом этого исторического соглашения является то, что Ленин действовал не как революционер-идеалист, а как политический агент, который пообещал иностранному государству разрушить собственную страну.
"То есть он взял деньги, чтобы его родная страна проиграла в войне", - сказал Алферов.
Хотя публично Ленин заявлял о борьбе за "пролетариат" и будущее революции, за кулисами он гарантировал немецкому командованию государственный распад и военное поражение России.
"Потому что Ленин россиянам пообещал, что он создаст революцию, пролетариат, но на самом деле он пообещал немцам, что Россия распадется и проиграет войну", - подчеркнул историк.
Вам также может быть интересно:
- На украинском или русском: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси
- Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален
- Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред