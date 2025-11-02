По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Украинский историк Александр Алферов развеял российские мифы и объяснил, на каком языке на самом деле говорили и писали князья Киевской Руси.

Украинский язык имеет тысячелетнюю историю - и первые его письменные следы появились еще при князе Владимире Великом. Об этом рассказал историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, какой язык был основным в Киевской Руси.

Когда впервые был использован украинский язык в письме

Он рассказал, что еще во времена Киевской Руси украинский язык уже имел свою форму и использовался в официальных надписях.

"Вы будете очень сильно удивлены, потому что это и российские мифы, и одновременно комплекс неполноценности, который не позволяет нам об этом говорить. Но впервые наш язык на письме был применен тысяча лет назад", - объясняет Алферов.

Смотрите видео о том, какой язык был главным на Руси:

Первые украинские надписи - на монетах Владимира Великого

По словам историка, именно князь Владимир Великий первым начал использовать украинский язык в государственных символах.

"Первые надписи, которые массово начали употребляться, это были надписи на монетах Владимира Великого, на так называемых сребрениках, где было написано: "Владимир на столе, а се его серебро". И эта надпись была сделана кириллицей на нашей территории", - рассказал он.

Историк уточняет, что эти монеты не только имели экономическое значение, но и стали первым политическим манифестом украинского языка.

"На тех монетах европейских писали или на латинском, или на греческом. А Владимир сделал политический манифест - что наш язык является языком официальным, языком народа, языком государства", - подчеркнул Алферов.

"Русський язык" княжеского Киева - на каком языке говорили в Киевской Руси

Александр Алферов отдельно подчеркнул, что "русский язык" Киевской Руси не имеет ничего общего с современным русским.

"Русський язык Владимира Святого и "русский язык" в их школах - это совершенно два разных языка. Ведь тогда русський язык - это язык княжеского Киева, язык наших предков", - отмечает он.

Историк напоминает, что миф о "вымышленном украинском языке" создали позже, чтобы умалить значение украинской культуры.

"Россияне долгое время говорили, что украинский язык - это выдумка австрийцев или диалект русского. Но это филологи давно опровергли", - говорит Алферов.

Какой язык наследник Киевской Руси

Таким образом, украинский язык не является производной от русского - наоборот, именно язык Киевской Руси стал его основой. Письменные памятники, найденные археологами, подтверждают это. Как объясняет историк, даже до монет Владимира на некоторых глиняных горшках встречались отдельные слова и буквы, например надпись "Горохша".

"Есть небольшие упоминания, точнее архивные памятники, где на горшках попадались определенные буквы или определенное слово, единственное "Горохша", например. Но на самом деле Владимир Великий на своих монетах начал писать на нашем языке", - резюмирует историк.

