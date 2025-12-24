Укр
Читать на украинском
"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

Виталий Кирсанов
24 декабря 2025, 23:18
Мэттью Уитакер довольно позитивно оценил активизацию дипломатических усилий и высказал надежду на то, что это даст результат.
В США назвали новые сроки окончания войны / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Что сказал Мэттью Уитакер:

  • Украина страдает от российских ударов по энергетике
  • Россия несет ощутимые потери
  • Переговоры еще продолжаются

Российско-украинская война "ближе, чем когда-либо" к своему завершению. Мирное урегулирование возможно в ближайшие 90 дней. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

В частности, Уитакер довольно позитивно оценил активизацию дипломатических усилий и высказал надежду на то, что это даст результат.

"Думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся. Мы ближе, чем когда-либо", – сказал он, имея ввиду мирную сделку.

В то же время американский дипломат признал, что переговоры еще продолжаются, ведь "нужно решить определенные вопросы так, чтобы обе стороны пришли к согласию".

Кроме того, Уитакер заявил, что Украина страдает от российских ударов по энергетике. В то же время, продолжил он, Россия несет ощутимые потери из-за атак Украины, поэтому "война должна прекратиться".

"Если это (завершение войны - ред.) и произойдет, то именно в следующие 90 дней... Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это глупо. Это длится уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть, и разрушение просто должны закончиться", - отметил Уитакер.

Он также отметил, что зима может быть очень суровой для украинцев.

"Очевидно, что эта зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на их энергетическую инфраструктуру, которые россияне осуществляли в течение последних нескольких месяцев. Но в то же время украинцы не сидят сложа руки. Я имею в виду, что они лоббируют свои собственные атаки против россиян, которые наносят ущерб их инфраструктуре и нефтяной и газовой промышленности", - добавил он.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы. Об этом пишет Kyiv Post.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними. Глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

Украина вынесет мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Другие новости:

О персоне: Мэттью Уитакер

Мэттью Джордж Уитакер – американский юрист, политик и дипломат. Посол США в НАТО (с апреля 2025). Член Республиканской партии. Мэттью Уитакер родился 29 октября 1969 года. Учился в Университете Айовы, где получил степень бакалавра в области коммуникаций, а впоследствии – степень магистра делового администрирования и доктора юридических наук в Бизнес-колледже Типпи и Юридическом колледже Университета Айовы.

В 2002 году Уитакер был кандидатом от Республиканской партии на должность казначея штата Айова, но проиграл.

С 2004 по 2009 год занимал должность прокурора США Южного округа Айовы, где был известен агрессивным преследованием наркоторговцев.

Уитакер баллотировался на первичных выборах Республиканской партии Айовы в Сенат США в 2014 году. Позже он писал статьи и выступал в ток-шоу на радио и кабельных новостных каналах как исполнительный директор Фонда ответственности и гражданского доверия (FACT), консервативной группы, защищающей интересы граждан.

С февраля 2019 года был старшим советником в офисе заместителя генерального прокурора, но уже 2 марта 2019 года подал в отставку.

В дальнейшем был гостем новостных и аналитических программ, в частности как сотрудник CNN, и был связан с юридической фирмой Graves Garrett. В августе 2019 года он стал управляющим директором Axiom Strategies и Clout Public Affairs.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп объявил Уитакера кандидатом на должность посла США в НАТО в своей второй администрации. 1 апреля 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру 52 голосами против 45, а через два дня он принял присягу.

