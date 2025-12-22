Переговоры с США: Буданов сделал важное заявление и раскрыл условия

Главное:
- Диалог происходит сложный, а переговоры являются многосторонними
- Глава ГУР лично участвует в переговорах и может оценить намерения США
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал переговоры о мирном урегулировании в Украине.
Как подчеркнул он в интервью Forbes, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними.
"Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние", - указал собеседник.
Уточняется, что глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".
"На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего", - отметил собеседник.
При этом также подчеркивается, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали.
Мирные переговоры: что пишут СМИ
Поиск дипломатического выхода из войны в Украине заметно активизировался: переговорный процесс сейчас идёт интенсивнее, чем на любом этапе с начала полномасштабного вторжения России. Как сообщает Bild, международные посредники стремятся в кратчайшие сроки сблизить позиции сторон и подвести их к возможным договорённостям.
Ранее о прорыве в переговорах по Украине сообщил по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины.
Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
