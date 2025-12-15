Укр
Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

Мария Николишин
15 декабря 2025, 10:52
Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.
Решающий этап переговоров / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Решающий этап переговоров о мире / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключевые тезисы:

  • Этап переговоров в Берлине является переломным для окончания войны
  • Сейчас наблюдается усиление давления США на Киев
  • Соглашение о мире может быть достигнуто до Рождества

Переговоры о прекращении войны в Украине вышли на новый, решающий этап. Договоренность о мире может быть достигнута до Рождества. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что в Германию прибыли спецпосланники Трампа Свит Уиткофф и Джаред Кушнер. Известно, что в понедельник, 15 декабря, они встретятся с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание утверждает, что сейчас стороны обсуждают вариант, при котором соглашение о прекращении боевых действий может быть достигнуто уже к Рождеству.

"Этап переговоров в Берлине является переломным в поиске дипломатического урегулирования войны", - говорится в сообщении.

Одним из признаков возможного прогресса СМИ называет участие в переговорах американских представителей высокого уровня. Издание убеждено, что Штаты привлекают Уиткоффа и Кушнера только тогда, когда стороны близки к согласованию ключевых решений.

Кроме того, еще один важный фактор - усиление давления США на Киев.

"Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины, однако предлагает гарантии безопасности и финансовую поддержку для восстановления страны после войны", - добавляет Bild.

Аналитики заметили, что Зеленский начал осторожнее формулировать свои заявления и даже допустил возможность вынесения чувствительных вопросов, в частности территориальных на голосование среди граждан.

Отдельное внимание стоит обратить на почти полное отсутствие публичной информации о ходе переговоров. Из Берлина практически не поступают подробности из-за того, что якобы Трамп хочет сообщить лично о вероятном "мире до Рождества".

Готова ли Россия завершить войну

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что Россия не планирует никакого мира, по крайней мере в 2026 году.

По его словам, российские власти не планируют останавливаться и подписывать мирные соглашения, с идеями какими сейчас носятся американские и российские чиновники в бесконечных мирных переговорах.

"Увеличение расходов на силовые структуры, в том числе и армию, свидетельствует о том, что в 2026-м Россия не собирается снижать интенсивность боевых действий против Украины и не планирует ни мира, ни перемирия", - подчеркнул он.

Завершение войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

Президент Финляндии Александер Стубб сказал, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, в то же время отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны.

Читайте также:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

