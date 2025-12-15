Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

Ключевые тезисы:
- Этап переговоров в Берлине является переломным для окончания войны
- Сейчас наблюдается усиление давления США на Киев
- Соглашение о мире может быть достигнуто до Рождества
Переговоры о прекращении войны в Украине вышли на новый, решающий этап. Договоренность о мире может быть достигнута до Рождества. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что в Германию прибыли спецпосланники Трампа Свит Уиткофф и Джаред Кушнер. Известно, что в понедельник, 15 декабря, они встретятся с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Издание утверждает, что сейчас стороны обсуждают вариант, при котором соглашение о прекращении боевых действий может быть достигнуто уже к Рождеству.
"Этап переговоров в Берлине является переломным в поиске дипломатического урегулирования войны", - говорится в сообщении.
Одним из признаков возможного прогресса СМИ называет участие в переговорах американских представителей высокого уровня. Издание убеждено, что Штаты привлекают Уиткоффа и Кушнера только тогда, когда стороны близки к согласованию ключевых решений.
Кроме того, еще один важный фактор - усиление давления США на Киев.
"Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины, однако предлагает гарантии безопасности и финансовую поддержку для восстановления страны после войны", - добавляет Bild.
Аналитики заметили, что Зеленский начал осторожнее формулировать свои заявления и даже допустил возможность вынесения чувствительных вопросов, в частности территориальных на голосование среди граждан.
Отдельное внимание стоит обратить на почти полное отсутствие публичной информации о ходе переговоров. Из Берлина практически не поступают подробности из-за того, что якобы Трамп хочет сообщить лично о вероятном "мире до Рождества".
Готова ли Россия завершить войну
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что Россия не планирует никакого мира, по крайней мере в 2026 году.
По его словам, российские власти не планируют останавливаться и подписывать мирные соглашения, с идеями какими сейчас носятся американские и российские чиновники в бесконечных мирных переговорах.
"Увеличение расходов на силовые структуры, в том числе и армию, свидетельствует о том, что в 2026-м Россия не собирается снижать интенсивность боевых действий против Украины и не планирует ни мира, ни перемирия", - подчеркнул он.
Завершение войны - последние новости
Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".
Президент Финляндии Александер Стубб сказал, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, в то же время отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.
В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны.
Об источнике: Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
