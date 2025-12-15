Укр
В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

Анна Косик
15 декабря 2025, 08:17
168
Для того, чтобы доклады генералов соответствовали действительной ситуации на фронте командование РФ идет на радикальные шаги.
Герасимов, фронт
Герасимов не смог обеспечить выполнение задач армии РФ в определенные сроки / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, kremlin.ru

Что сообщили в Атэш:

  • Высшее руководство РФ недовольно невыполнением оккупантами поставленных задач
  • Генералы подставят взбучку из-за проваленных дедлайнов
  • В надежде исправить ситуацию командование закрывает глаза на рекордные потери РФ

Генштаб страны-агрессора России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов - Купянска и Покровска. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

Агенты движения из числа офицеров группировки войск "Центр" сообщили, что Генштаб ВС РФ находится под серьезным давлением со стороны высшего политического руководства России.

видео дня

Почему в российском Генштабе началась "лихорадка"

Из-за неспособности Валерия Герасимова обеспечить выполнение ключевых стратегических задач, таких как взятие в ранее поставленные сроки Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации, в кабинетах главного органа военного управления РФ царит хаос.

Офицеры, прибывающие после командировок в Генштаб говорят, что генералы уже открыто обсуждают то, как их жестко разносят с "самого верха" из-за невыполнения поставленных задач.

"Военно-политическое руководство РФ, вероятно, прекрасно понимает реальную обстановку на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно захваченных украинских населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Командование Генштаба пытается подогнать ситуацию на поле боя под свои доклады и заявления политиков. Поэтому военные бросают в атаки огромные волны российских солдат, при этом полностью игнорируя рекордные потери РФ.

Как провал оккупантов в Купянске оценивают аналитики

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины продолжают наступление в направлении Купянска Харьковской области и в окрестностях города. В частности, украинские военные продвинулись в центре города, где продолжаются зачистки.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Зато российские "военкоры" ранее сообщали о продвижении Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, а также заявляли о тяжелых боях вблизи Мирового и Радьковки. Некоторые российские "военкоры" даже признали потерю Радьковки.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас командование российских оккупантов рассматривает Лиман как более важную цель для будущего наступления на Славянск, чем Северск.

Ранее сообщалось, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

Накануне стало известно, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

