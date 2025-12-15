В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

Что сообщили в Атэш:
- Высшее руководство РФ недовольно невыполнением оккупантами поставленных задач
- Генералы подставят взбучку из-за проваленных дедлайнов
- В надежде исправить ситуацию командование закрывает глаза на рекордные потери РФ
Генштаб страны-агрессора России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов - Купянска и Покровска. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.
Агенты движения из числа офицеров группировки войск "Центр" сообщили, что Генштаб ВС РФ находится под серьезным давлением со стороны высшего политического руководства России.
Почему в российском Генштабе началась "лихорадка"
Из-за неспособности Валерия Герасимова обеспечить выполнение ключевых стратегических задач, таких как взятие в ранее поставленные сроки Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации, в кабинетах главного органа военного управления РФ царит хаос.
Офицеры, прибывающие после командировок в Генштаб говорят, что генералы уже открыто обсуждают то, как их жестко разносят с "самого верха" из-за невыполнения поставленных задач.
"Военно-политическое руководство РФ, вероятно, прекрасно понимает реальную обстановку на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно захваченных украинских населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Командование Генштаба пытается подогнать ситуацию на поле боя под свои доклады и заявления политиков. Поэтому военные бросают в атаки огромные волны российских солдат, при этом полностью игнорируя рекордные потери РФ.
Как провал оккупантов в Купянске оценивают аналитики
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины продолжают наступление в направлении Купянска Харьковской области и в окрестностях города. В частности, украинские военные продвинулись в центре города, где продолжаются зачистки.
Зато российские "военкоры" ранее сообщали о продвижении Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, а также заявляли о тяжелых боях вблизи Мирового и Радьковки. Некоторые российские "военкоры" даже признали потерю Радьковки.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что сейчас командование российских оккупантов рассматривает Лиман как более важную цель для будущего наступления на Славянск, чем Северск.
Ранее сообщалось, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.
Накануне стало известно, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
