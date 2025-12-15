В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

У причастных к разработке законопроекта о проведении выборов уже есть сомнения в том, что эту работу есть смысл доводить до конца.

Зеленский поручил готовить закон о выборах во время войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Зеленский поручил разработать законопроект о возможности проведения выборов

На Банковой уже прошла рабочая встреча, посвящённая избирательному процессу

Среди новаций — многодневное голосование

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на несколько собеседников во власти.

На прошлой неделе на Банковой уже состоялась рабочая встреча, посвященная проведению выборов. Начали готовить соответствующий законопроект, который пытается решить все проблемы, связанные с безопасностью.

"Из новаций – возможность многодневного голосования, а уложиться должны в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента", - говорится в статье.

"Инициатива связана не с какими-то планами выборы провести – а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что в Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов – пожалуйста, мы готовы", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что Киев перебросил мяч на американскую сторону, ведь для проведения выборов нужно как минимум серьезное снижение военной активности. Следовательно, США должны потребовать от Кремля прекратить стрелять и бомбить украинские города.

Отмечается также, что у причастных к разработке законопроекта о проведении выборов уже есть сомнения в том, что эту работу есть смысл доводить до конца. Ведь Россия устами путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова сразу же зарубила идею с референдумом, назвав ее "поводом для передышки", который "не пройдет".

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов в Украине, критикуя их отсрочку до завершения боевых действий и намекая на проблемы с демократией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов даже в условиях войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов в Украине нужно решить три ключевых вопроса:

обеспечение безопасности;

обеспечение избирательного права для всех граждан, включая военных и жителей прифронтовых зон;

финансирование выборов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков.

По его словам, дополнительной проблемой является организация голосования для более миллиона военных, большинство из которых находится на фронте.

"Поэтому трудно представить, как они смогут проголосовать без гарантированного прекращения боевых действий. Сложность создают и обновленные реестры избирателей", - говорит заместитель председателя ЦИК.

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что теоретически организовать выборы можно в любое время, даже при определенном отступлении от Конституции. Впрочем, главным вызовом остаются законность выборов и восприятие их результатов как западными партнерами, так и самими украинцами.

По словам Кошеля, оптимальным периодом для проведения голосования является время после демобилизации, когда военнослужащие смогут полноценно участвовать в выборах не только как избиратели, но и как активные участники политической гонки.

