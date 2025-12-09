Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-vyrazil-gotovnost-provesti-vybory-v-ukraine-chto-izvestno-10722689.html Ссылка скопирована

Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ответ на призыв президента США Дональда Трампа. Об этом президент Украины заявил в комментарии итальянскому изданию La Repubblica во время официального визита в Италию.

"Я всегда готов к выборам", - отметил он в ответ на заявления Дональда Трампа, который в разговоре с Politico упрекнул его в якобы использовании войны как повод не проводить выборы и призвал Украину к их организации.

Он также отметил, что имеет доверие к премьер-министру Италии Джорджии Мелони и надеется на ее дальнейшую помощь Украине. Зеленский рассказал, что провел встречу с Мелони в Риме, во время которой состоялся обстоятельный и содержательный разговор обо всех аспектах дипломатической ситуации. Украинская сторона высоко оценила активное участие Италии в наработке практических решений и определении шагов для приближения мира.

видео дня

Президент проинформировал итальянского премьера о работе переговорной группы и отметил, что страны согласовывают свои дипломатические усилия, рассчитывая на дальнейшую поддержку Рима.

"Я также хочу выразить свою благодарность за пакет энергетической помощи, необходимое оборудование - именно это поддержит украинские семьи, наш народ, детей и повседневную жизнь в наших городах и общинах, которые продолжают терпеть постоянные российские атаки. Мы должны защищать жизнь. Спасибо, Италия!", - резюмировал Зеленский.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред