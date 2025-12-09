Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ответ на призыв президента США Дональда Трампа. Об этом президент Украины заявил в комментарии итальянскому изданию La Repubblica во время официального визита в Италию.
"Я всегда готов к выборам", - отметил он в ответ на заявления Дональда Трампа, который в разговоре с Politico упрекнул его в якобы использовании войны как повод не проводить выборы и призвал Украину к их организации.
Он также отметил, что имеет доверие к премьер-министру Италии Джорджии Мелони и надеется на ее дальнейшую помощь Украине. Зеленский рассказал, что провел встречу с Мелони в Риме, во время которой состоялся обстоятельный и содержательный разговор обо всех аспектах дипломатической ситуации. Украинская сторона высоко оценила активное участие Италии в наработке практических решений и определении шагов для приближения мира.
Президент проинформировал итальянского премьера о работе переговорной группы и отметил, что страны согласовывают свои дипломатические усилия, рассчитывая на дальнейшую поддержку Рима.
"Я также хочу выразить свою благодарность за пакет энергетической помощи, необходимое оборудование - именно это поддержит украинские семьи, наш народ, детей и повседневную жизнь в наших городах и общинах, которые продолжают терпеть постоянные российские атаки. Мы должны защищать жизнь. Спасибо, Италия!", - резюмировал Зеленский.
