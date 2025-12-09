Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

Юрий Берендий
9 декабря 2025, 18:27
56
Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно
Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ответ на призыв президента США Дональда Трампа. Об этом президент Украины заявил в комментарии итальянскому изданию La Repubblica во время официального визита в Италию.

"Я всегда готов к выборам", - отметил он в ответ на заявления Дональда Трампа, который в разговоре с Politico упрекнул его в якобы использовании войны как повод не проводить выборы и призвал Украину к их организации.

Он также отметил, что имеет доверие к премьер-министру Италии Джорджии Мелони и надеется на ее дальнейшую помощь Украине. Зеленский рассказал, что провел встречу с Мелони в Риме, во время которой состоялся обстоятельный и содержательный разговор обо всех аспектах дипломатической ситуации. Украинская сторона высоко оценила активное участие Италии в наработке практических решений и определении шагов для приближения мира.

видео дня

Президент проинформировал итальянского премьера о работе переговорной группы и отметил, что страны согласовывают свои дипломатические усилия, рассчитывая на дальнейшую поддержку Рима.

"Я также хочу выразить свою благодарность за пакет энергетической помощи, необходимое оборудование - именно это поддержит украинские семьи, наш народ, детей и повседневную жизнь в наших городах и общинах, которые продолжают терпеть постоянные российские атаки. Мы должны защищать жизнь. Спасибо, Италия!", - резюмировал Зеленский.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине местные выборы в Украине Владимир Зеленский президентские выборы в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

18:27Украина
"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

18:07Война
Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

18:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Последние новости

18:31

Как избавиться от запаха жареной рыбы из квартиры: хитрость, о которой мало кто знает

18:27

Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

18:24

Украинцы массово раскупают старые авто: названы самые желанные модели ноября

18:10

У партнера экс-чиновника ГПЗКУ Андрея Задираки, который скрывается в Греции, нашли "бизнес в России" - СМИ

18:07

"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил ЛенинаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:02

Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

17:54

Выражение "мурашки по коже" можно забыть: есть более интересный украинский вариантВидео

17:30

4 запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 10 декабря

17:25

Армия РФ стремится окружить Гуляйполе и отрезать его от логистики - Волошин

Реклама
17:23

Pantone назвал цвет года 2026: с чем сочетать нежный оттенок "Cloud Dancer"Видео

16:52

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и ПутинаВидео

16:51

Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"

16:40

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

16:30

Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

16:28

Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

16:06

В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

15:38

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:15

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

15:15

Наташа Королева снова унизила свою невестку

15:11

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

Реклама
15:10

Не про честность: Марина Боржемская рассказала о матери Узелкова

15:02

Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

15:02

От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

15:00

Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

14:57

Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

14:40

Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

14:23

"Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в НацотбореВидео

14:20

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

14:10

Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

14:05

Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позициюВидео

13:55

Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

13:46

Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

13:40

Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлениемВидео

13:25

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после разводаВидео

13:13

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:12

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

12:57

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

12:50

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:46

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

Реклама
12:08

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:03

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

12:02

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

12:02

"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

12:01

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

11:55

Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

11:53

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

11:30

Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

11:22

"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

11:16

Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять