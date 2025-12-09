Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

Белый дом все сильнее давит на Киев, чтобы Украина быстрее согласилась на мирное урегулирование.

Путин, Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Мирный план Дональда Трампа под угрозой срыва

Зеленский отказывается передавать территории России

Белый дом оказывает давление на Украину

Мирный план президента США Дональда Трампа оказался под угрозой срыва. Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что Киев не намерен уступать никакие территории. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Украина готовит собственное контрпредложение, которое планируют представить Трампу. Его уже поддерживают несколько европейских лидеров. Источники издания отмечают, что обновленный вариант должен компенсировать предыдущее предложение Вашингтона, которое, по оценкам дипломатов, слишком играло в пользу Москвы.

Ключевым камнем преткновения остается территориальный вопрос, по которому Киев занял бескомпромиссную позицию. Зеленский во время визита в Брюссель 8 декабря решительно подчеркнул, что Украина не имеет никакого морального или юридического права отказываться от своих территорий, в частности подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

"Мы не имеем права по закону - по закону Украины, по нашей Конституции или по международному праву, если быть честным. И мы также не имеем морального права. За это мы и боремся", - сказал Зеленский.

Авторы The Telegraph добавляют, что отказ от передачи территорий "вряд ли успокоит Москву".

"Трамп не добьется успеха, если не сможет заставить обе стороны согласиться на условия, что сделает его последний план неопределенным. Отказ от территории является огромным препятствием", - говорится в материале.

В ответ на давление США Зеленский активизировал европейскую дипломатию. 8 декабря он провел напряженные переговоры в Лондоне с премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также посетил Брюссель для встреч с лидерами НАТО и ЕС.

"Белый дом давит на Украину, чтобы она быстро согласилась на мирное урегулирование, и в последние дни Трамп выражает свое разочарование Зеленским. В ответ Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы, чтобы усилить позиции Киева. После Лондона он поехал в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и ЕС, а затем в Италию, чтобы завершить напряженный день дипломатических переговоров", - отметили в издании.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как решают наиболее противоречивые вопросы

Хотя некоторые пункты плана уже согласовали, наиболее чувствительные вопросы остаются нерешенными. Зеленский отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины почти согласованы. Однако до сих пор под вопросом, что именно партнеры готовы делать в случае возобновления агрессии России.

Наиболее спорные пункты, такие как территориальные уступки или путь Украины в НАТО, должны быть решены только после прямых переговоров между Зеленским и Трампом.

Вскоре после встреч Зеленского с европейцами, Дональд Трамп репостнул статью, которая утверждает, что "бессильные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп отодвигает их от сделки с Украиной". Накануне он также обвинил Зеленского в том, что тот не читал его мирный план.

Как можно ускорить завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии Главреду рассказал, что несмотря на то, что Россия имеет ряд слабых мест, именно нерешительность Запада определяет продолжительность и перспективы войны. Отсутствие жесткого и системного давления со стороны союзников позволяет Кремлю продолжать агрессию против Украины годами.

По его словам, у России есть ограничения и уязвимые точки, которые могли бы существенно снизить ее военный потенциал, однако Запад избегает ударов по этим направлениям.

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а, прежде всего, контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", - указал он.

Мирный план США - последние новости

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным Axios, Вашингтон добился от Украины и России определенных уступок, необходимых для мирного плана.

Уже 7 декабря Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на предложенный план урегулирования. Трамп также отметил, что в определенной степени разочарован позицией украинского президента, ведь его команда уже дала одобрение проекту, тогда как сам Зеленский - нет.

Как сообщал Главред, Трамп заявил в интервью Politico, что в переговорах по войне в Украине сейчас преимущество якобы на стороне России, поскольку она "большая страна". Он также раскритиковал Владимира Зеленского, утверждая, что тот игнорирует американское мирное предложение.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

