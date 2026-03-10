Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

Вы узнаете:
- Екатерина Репяхова ответила на хейт в комментариях
- Что она сказала о экс-женах Виктора Павлика
Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, высказалась об экс-супругах артиста в ответ на сообщение хейтера в Instagram.
Репяхова регулярно публично отвечает на сообщения недоброжелателей, которые до сих пор не могут смириться со счастьем Екатерины и Виктора. Под безобидным рилсом блогера появился хейтерский комментарий, в котором ее сравнили с бывшей супругой Павлика Лидией. Пользователь с пустого аккаунта написал, что, в отличие от Екатерины, первая жена артиста была красивой и умной.
Четвертая жена Виктора Павлика не осталась в долгу и, как всегда, не постеснялась публично ответить на претензии комментатора. Она заметила, что писать оскорбительные сообщения проще с пустого аккаунта, скрыв свою личность.
"Спасибо за ваше мнение. Жаль только, что оно спряталось за фейковым профилем", — написала Екатерина.
Также блогер рассказала о своем опыте общения с бывшими женами Павлика и согласилась, что Лидия, с которой ее решил сравнить комментатор, действительно обладает неоспоримыми достоинствами.
"А по поводу первой жены Виктора согласна: Лидия умная и красивая женщина, как и вторая — Светлана", — высказалась Репяхова.
Виктор Павлик - личная жизнь
Виктор Павлик был женат четыре раза. Первой супругой стала Лидия, которая родила ему сына Александра. Во втором браке со Светланой у певца появилась дочь Кристина. Третий союз с Ларисой Созаевой, в котором родился сын Павел, длился более 20 лет, но закончился скандальным разводом. Сейчас певец состоит в браке со своим экс-директором Екатериной Репяховой, которая моложе его на 28 лет и воспитывает с ним сына Михаила.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что дочь Ани Лорак попала под волну критики в сети из-за своего вызывающего внешнего вида. Пользователей возмутил чересчур яркий маникюр девочки, который, по их мнению, абсолютно не соответствует ее возрасту.
Также Кристина Горняк в интервью раскрыла скрытык подробности брака с Владимиром Остапчуком, назвав алкоголь главной причиной их семейных конфликтов. Нотариус призналась, что конструктивный диалог с мужем был возможен только в моменты его трезвости.
Вас может заинтересовать:
- "До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно
- "Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали
- "Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред