Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

Четвертая жена артиста высказалась о своих предшественницах.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова ответила на хейт в комментариях

Что она сказала о экс-женах Виктора Павлика

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, высказалась об экс-супругах артиста в ответ на сообщение хейтера в Instagram.

Репяхова регулярно публично отвечает на сообщения недоброжелателей, которые до сих пор не могут смириться со счастьем Екатерины и Виктора. Под безобидным рилсом блогера появился хейтерский комментарий, в котором ее сравнили с бывшей супругой Павлика Лидией. Пользователь с пустого аккаунта написал, что, в отличие от Екатерины, первая жена артиста была красивой и умной.

Виктор Павлик - семья / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Четвертая жена Виктора Павлика не осталась в долгу и, как всегда, не постеснялась публично ответить на претензии комментатора. Она заметила, что писать оскорбительные сообщения проще с пустого аккаунта, скрыв свою личность.

"Спасибо за ваше мнение. Жаль только, что оно спряталось за фейковым профилем", — написала Екатерина.

Екатерина Репяхова - жены Виктора Павлика / скрин из Instagram

Также блогер рассказала о своем опыте общения с бывшими женами Павлика и согласилась, что Лидия, с которой ее решил сравнить комментатор, действительно обладает неоспоримыми достоинствами.

"А по поводу первой жены Виктора согласна: Лидия умная и красивая женщина, как и вторая — Светлана", — высказалась Репяхова.

Виктор Павлик - личная жизнь

Виктор Павлик был женат четыре раза. Первой супругой стала Лидия, которая родила ему сына Александра. Во втором браке со Светланой у певца появилась дочь Кристина. Третий союз с Ларисой Созаевой, в котором родился сын Павел, длился более 20 лет, но закончился скандальным разводом. Сейчас певец состоит в браке со своим экс-директором Екатериной Репяховой, которая моложе его на 28 лет и воспитывает с ним сына Михаила.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

