Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

Кристина Трохимчук
10 марта 2026, 10:21
Четвертая жена артиста высказалась о своих предшественницах.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Вы узнаете:

  • Екатерина Репяхова ответила на хейт в комментариях
  • Что она сказала о экс-женах Виктора Павлика

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, высказалась об экс-супругах артиста в ответ на сообщение хейтера в Instagram.

Репяхова регулярно публично отвечает на сообщения недоброжелателей, которые до сих пор не могут смириться со счастьем Екатерины и Виктора. Под безобидным рилсом блогера появился хейтерский комментарий, в котором ее сравнили с бывшей супругой Павлика Лидией. Пользователь с пустого аккаунта написал, что, в отличие от Екатерины, первая жена артиста была красивой и умной.

видео дня
Катерина Репяхова рассказала про развитие и особенность сына
Виктор Павлик - семья / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Четвертая жена Виктора Павлика не осталась в долгу и, как всегда, не постеснялась публично ответить на претензии комментатора. Она заметила, что писать оскорбительные сообщения проще с пустого аккаунта, скрыв свою личность.

"Спасибо за ваше мнение. Жаль только, что оно спряталось за фейковым профилем", — написала Екатерина.

Екатерина Репяхова - жены Виктора Павлика
Екатерина Репяхова - жены Виктора Павлика / скрин из Instagram

Также блогер рассказала о своем опыте общения с бывшими женами Павлика и согласилась, что Лидия, с которой ее решил сравнить комментатор, действительно обладает неоспоримыми достоинствами.

"А по поводу первой жены Виктора согласна: Лидия умная и красивая женщина, как и вторая — Светлана", — высказалась Репяхова.

Виктор Павлик - личная жизнь

Виктор Павлик был женат четыре раза. Первой супругой стала Лидия, которая родила ему сына Александра. Во втором браке со Светланой у певца появилась дочь Кристина. Третий союз с Ларисой Созаевой, в котором родился сын Павел, длился более 20 лет, но закончился скандальным разводом. Сейчас певец состоит в браке со своим экс-директором Екатериной Репяховой, которая моложе его на 28 лет и воспитывает с ним сына Михаила.

Виктор Павлик
Виктор Павлик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что дочь Ани Лорак попала под волну критики в сети из-за своего вызывающего внешнего вида. Пользователей возмутил чересчур яркий маникюр девочки, который, по их мнению, абсолютно не соответствует ее возрасту.

Также Кристина Горняк в интервью раскрыла скрытык подробности брака с Владимиром Остапчуком, назвав алкоголь главной причиной их семейных конфликтов. Нотариус призналась, что конструктивный диалог с мужем был возможен только в моменты его трезвости.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Виктор Павлик новости шоу бизнеса
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

    Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

    09:30Украина
    Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

    Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

    08:26Мир
    Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

    Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

    08:03Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

    Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

    "Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

    "Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

    Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

    Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

    Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

    Последние новости

    10:44

    Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

    10:40

    Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

    10:21

    Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

    10:05

    Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

    10:04

    Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

    Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
    09:38

    "Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

    09:30

    Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

    09:29

    Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

    09:15

    Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

    Реклама
    08:47

    Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

    08:26

    Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

    08:22

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    08:03

    Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

    07:39

    Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

    07:01

    В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

    06:00

    Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

    05:45

    Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

    05:14

    "Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

    04:41

    Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

    04:00

    Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

    Реклама
    03:42

    "Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

    03:17

    Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

    03:02

    Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

    02:58

    Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

    02:30

    Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

    02:17

    "Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

    02:05

    Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

    01:54

    Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

    01:46

    Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

    01:24

    "До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

    01:09

    Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

    00:49

    "Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

    00:17

    Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

    09 марта, понедельник
    23:34

    Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

    23:27

    Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

    23:25

    Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

    23:16

    Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

    22:38

    РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

    22:31

    РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

    22:27

    Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

    Реклама
    22:01

    Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

    21:56

    "Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

    21:37

    Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

    21:34

    Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

    21:32

    Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

    21:26

    Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

    20:58

    Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

    20:36

    Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

    20:30

    Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

    20:09

    Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Новости шоу бизнеса
    Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Регионы
    Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять