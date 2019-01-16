Виктор Павлик / Главред

Дата рождения: 31 декабря 1965 года, город Теребовля, Тернопольская область, СССР.

Детство и образование

Виктор Франкович Павлик родился в городе Теребовля Тернопольской области. Впервые взял гитару в руки в очень юном возрасте - 4 года.

Обучался Павлик на кафедре эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств.

Также будущий артист учился 2 года в ПТУ № 18 в г. Комсомольск, которое окончил в 1984 году.

Во время учебы в ПТУ в 1983 году начал работать художественным руководителем ВИА "Эверест" Микулинецкого районного дома культуры (Тернопольская область).

В 1984-1986 годах служил в рядах Советской армии. Вернувшись домой, Павлик поступил в Теребовлянское культурно-просветительное училище по классу дирижер хорового коллектива, вокалист. Кроме того, он получил приглашение работать в Тернопольской областной филармонии.

Творческая деятельность

Еще во время службы в армии Павлик создал группу ВИА "Мираж-2". Ансамбль выступал перед солдатами и офицерами во многих частях, последних полгода службы артист был в художественным руководителем полка - офицерская должность.

Вскоре после возвращения из армии Виктор в 1992 году создал группу "Анна-Мария", в которой он был вокалистом и гитаристом.

Виктор Павлик в 1993 году / https://www.instagram.com/viktorpavlik/?hl=ru

Коллектив собирал награды на всеукраинских международных фестивалях, песня "Ти подобаєшся мені" принесла успех и узнаваемость.

В 1995 году Павлик отправился работать в Турцию в коллективе "Мидас". По возвращению домой он записал первый сольный альбом "Шикидым", и выпустил одноименную песню, которая в 1998 году стала хитом не только в Украине, но и в странах СНГ.

Виктор Павлик / https://www.instagram.com/viktorpavlik/?hl=ru

В 1999 году Президент Украины присвоил Павлику звание "Заслуженный артист Украины".

В это же время артист выпустил песню, которую полюбили миллионы слушателей - "Ні обіцянок, ні пробачень".

В 2005 году артист выпустил альбом "Унесенные любовью", спустя 2 года мир увидел альбом "Свадьба в Карпатах", который был награжден золотым диском.

Также в 2007 году вышел хит, на который было создано более 100 ремиксов, и он завоевал верхние строчки чартов Украины, России, Азербайджана, Грузии и Канады - "Город зеленого цвета".

В 2015 году артист создал группу Pavlik OverDrive, с которой сделал 15 своих лучших песен в рок обработке.

25 июня 2016 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил Павлику почетное звание "народный артист Украины".

В 2018 году артист отмечал 30-летие своей творческой деятельности.

Болезнь младшего сына

В 2018 году у 19-летнего сына Виктора Павла диагностировали рак позвонков, артист обратился за помощью к общественности и оставил реквизиты для помощи в лечении.

По словам Павлика, рак проявился неожиданно, парня просто "скосило" — у него отказали ноги. У Павла была опухоль в области позвонка где-то между лопаток, ближе к шее.

Павлу 11 сентября сделали операцию, он сейчас не ходит, передвигается на инвалидном кресле, продолжает принимать большое количество лекарств, проходит курс химиотерапии, который дает положительные результаты.

Певец планировал лечить сына в Израиле, однако Павел отказался уезжать и решил лечиться в Киеве.

Личная жизнь

Впервые Павлик женился в 18 лет на женщине по имени Лида. От нее имеет сына Сашу, который родился 22 апреля 1984 года. Он, как и отец, певец.

Виктор Павлик и его старший сын Александр / https://www.instagram.com/viktorpavlik/?hl=ru

Второй женой певца стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил 8 лет. От этого брака у Виктора есть дочь Кристина, которая родилась в 1987 году.

Затем певец женился на Ларисе - они познакомились в Тернопольской филармонии, где работали вместе. Лариса танцевала в ансамбле, а Виктор пел. Она подарила мужу 7 мая 1999 года сына Павла.

Виктор Павлик с младшим сыном Павлом / https://www.facebook.com/vpavlik100

Виктор Павлик с женой и сыном / https://www.instagram.com/viktorpavlik/?hl=ru

Виктор Павлик также стал трижды дедушкой - его старший сын Александр и его жена Олеся стали родителями мальчика по имени Давид, его дочь Кристина родила сына Вадима, также у певца есть внучка Амина.