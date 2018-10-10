"Рак просто скосил": Виктор Павлик раскрыл подробности болезни сына

Виктор Павлик сказал, что его младшего сына рак просто "скосил" / Скриншот с tsn.ua

Украинский певец Виктор Павлик сообщил, что что у его младшего сына, 19-летнего Павла, рак проявился неожиданно, парня просто "скосило" — у него отказали ноги.

Павла госпитализировали, 11 сентября ему сделали операцию, рассказал артист корреспонденту ТСН.

"Какое-то время начали у него неметь ноги, и с каждым днем все больше и больше. И за неделю его, как говорят, просто "скосило" — отказали ноги…", — отметил исполнитель.

По его словам, у парня была опухоль в области позвонка где-то между лопаток, ближе к шее. "Ему сделали операцию в институте нейрохирургии… Опухоль уже начала разъедать костную ткань. Этот материал отдавали на анализ в три лаборатории — все показали одно и то же (что образование злокачественное — Ред.)", — заявил Павлик.

Певец добавил, что его сын сейчас не ходит, передвигается на инвалидном кресле, хотя после операции улучшения есть. "Это такая болезнь, которую надо лечить за границей, а это сотни тысяч долларов. Пока что четкой суммы нет... У меня несколько десятков гитар, коллекционных, эксклюзивных, я хочу их продать", — сказал собеседник.

Ранее Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла диагностировали рак позвонков. Певец в соцсети обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь парню побороть болезнь.