Снег, гололед и морозы: в Украине серьезно испортится погода

Кратко:
- В Украине начнется настоящая зима
- Температура воздуха будет снижаться уже завтра
Погода в Украине в ближайшие дни будет сложной. Синоптики предупреждают, что страну накроет сильный дождь, мокрый снег. Также ожидается порывистый ветер и гололедица. Кроме того, произойдет резкое снижение температуры воздуха.
Погода на сегодня
В четверг, 21 ноября, атмосферный фронт принесет у Украину сильные осадки, порывистый, местами штормовой ветер, а также налипание мокрого снега и гололедицу.
В некоторых регионах на дорогах образуется первый гололед, и это создаст риски безопасности на дорогах, пишет TСН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода на неделю - прогноз
С 22 ноября столбики термометров начнут опускаться вниз.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что температура воздуха будет колебаться и отличаться по областям.
До 24 ноября ожидается перемещение на территорию Украины активных атмосферных фронтов. Более конкретные показатели по дождю и снегу будут уточняться ежедневно.
Синоптик предупредила о порывах ветра в пределах 20 метров в секунду. В Карпатах ожидаются сильные снегопады, могут быть вьюги. На дорогах - гололед и налипание мокрого снега.
Погода в Киеве
В столице Украины в течение нескольких дней образуется снежный покров.
Как писал Главред, в ночь на четверг, 21 ноября, в Киеве выпал мокрый снег. Коммунальные службы столицы уже начали обработку дорог для предотвращения гололедицы.
Синоптик прогнозирует, что в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Ночной мелкий дождь со снегом утром усилился. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к вечеру закончится.
Водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.
Прогноз погоды на зиму в Украине
Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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